Amazonas-szakértő: nem a Föld tüdeje az égő esőerdő

Az amazonasi esőerdőtüzek kapcsán előkerült újra az az állítás, hogy az Amazonas vidéke „a Föld tüdeje”, annyi oxigén termelődik ott. „Ez hülyeség – vélekedik azonban Daniel C. Nepstad, a világ egyik vezető Amazonas-szakértője a Forbesnak adott nyilatkozatában. – Az Amazonas rengeteg oxigént termel, de ugyanennyi oxigént lélegez be, szóval ez inkább oxigénmosás.”

A növények a földből kinyert tápanyagok energiává alakításához használják az oxigént, a fotoszintézis során pedig a fényt alakítják kémiai energiává, amelyet később a légzésükhöz használnak.

A New York Times nemrég arról értekezett, hogy ha az Amazonas-erdők vidéke szavannás tájjá válna, nem tudna annyi szenet tárolni, és így csökkenne a világ tüdejének kapacitása. De Nepstad szerint, aki a klímaváltozással foglalkozó, híres IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) utolsó jelentésének egyik fő szerzője volt, ez is téves: „Az Amazonas sok oxigént termel, de ugyanennyit termelnek a szójafarmok és a marhalegelők is.” Nepstad azt is hozzátette: az erdőtüzek száma 80 százalékkal magasabb idén, mint 2018-ban, de csak 7 százalékkal több a tízéves átlagnál.

A szakértő kifejti: a hírességek által posztolt fotóknak semmi köze a mostani tüzekhez. A Cristiano Ronaldo által posztolt fotó Dél-Brazíliában készült, távol az Amazonas vidékétől. A Leonardo DiCaprio és Emmanuel Macron által posztolt fotó húszéves, a Madonna és Jaden Smith által megosztott kép pedig több mint harmincéves. Más hírességek svédországi, indianai és montanai képeket osztottak meg.

Leonardo Coutinho környezetvédelemmel foglalkozó brazil újságíró azt is elmondta a Forbesnak: hiába hibáztatják sokan Brazília jobboldali elnökét, Bolsonarót a tüzekért, Lula da Silva baloldali kormánya és környezetvédelmi minisztere, Marina Silva idején, a kétezres években volt a legmagasabb az erdőtüzek száma. Őket mégsem hibáztatta senki az Amazonas esőerdeinek veszélyeztetéséért. Coutinho hozzáteszi: a mostani helyzet egyáltalán nem kivételes Brazíliában és az Amazonas-esőerdőkben.

Ráadásul az esőerdőtüzek nem úgy működnek, hogy minden porig ég – mondja Nepstad, és az erdőtüzek egy része nem is erdős részen van. A porig égő erdőkről szóló képekkel ellentétben az égő részek 80 százaléka megmarad – teszi hozzá.

A 7 százalékos növekedést a tüzekben a száraz cserjések és a levágott fák okozzák, ugyanakkor az Amazonas erdejeinek felét törvények védik a kivágás ellen. 2004 és 2012 között az erdőirtás 70 százalékkal csökkent arrafelé.

A Forbesnak nyilatkozó két szakértő szerint a fő veszélyt a kiszáradt részeken keletkező véletlen tüzek jelentik, amelyeknek a valószínűségét fokozza a klímaváltozás.

Nepstad azt is kifejti: az Amazonasban terjeszkedő farmerek olyan emberek, akik szeretik a természetet, szeretnek horgászni és halászni. Meg lehetne nyerni őket az ügynek, de ehelyett elveszítik őket. Ki örülne ugyanis, ha földet venne, nehéz munkával művelésre alkalmassá tenné, majd közölnék vele, hogy csak a felét, majd hogy csak a 20 százalékát használhatja? Mindez összesen tízmilliárd dollárnyi veszteséget jelentett a kisfarmereknek. 2010-ben a német és a norvég kormány létrehozott egy Amazonas-alapot egymilliárd dollárral, de ebből a farmerek egy fityinget sem láttak – teszi hozzá. Napster megjegyzi: van, hogy legitim dolog kontrollált módon égetni az erdőt, hogy így is küzdjenek a rovarok és kártevők ellen.

Nepstad és Coutinho szerint a világ médiájának és civil szervezeteinek reakciója vala­miféle romantikus antikapitalizmusból fakad, ezért utálják az agrobizniszt is.

Nepstad hozzáteszi: Macronék nem szeretnének több brazil mezőgazdasági terméket látni Franciaországban az ottani földművesek miatt. A szójaültetvények ugyanakkor szerinte nem hibáztathatóak a tüzekért, azok ugyanis rendszerint csökkentik a tüzek számát, ráadásul munkát visznek a közeli településekre és csökkentik az egyenlőtlenségeket. Nem a szójaipart kell tehát szidni, azzal ugyanis közös nevezőt lehet találni – teszi hozzá a szakember. A mezőgazdaság Brazília GDP-jének 25 százalékát adja, erről nem mondhat le az ország.

Nepstad szerint évi kétmillió dollár bőven elég lenne a tüzek megfékezéséhez: az általa alapított Aliança da Terra hatszáz önkéntese kiváló kiképzést kapott az amerikaiaktól az erdőtüzek megállítására, most már csak a megfelelő járművek és felszerelés szükséges a munkához.

A szakértők megjegyzik: a braziloknak elegük van abból, hogy Kaliforniával mindenki szimpatizál, amikor ott erdőtűz pusztít, Brazília viszont csak fintorgást kap. (mandiner.hu)