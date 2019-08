Lássuk az előzményeket: a lemhényiek az úzvölgyi megemlékezésre egy ötvenszemélyes autóbuszt szándékoztak bérelni, de húszon alul volt a jelentkezők száma, ezért merült fel az iskolabusszal való utazás lehetősége. Megkeresték Molnár Barna megbízott polgármestert a tizenhat nevet tartalmazó utaslistával. A községgazda jóhiszeműen a megemlékezésen részt venni szándékozó lemhényiek rendelkezésére bocsátotta az iskolabuszt. Az utasok fejenként 25 lejt pótoltak az üzemanyagra.

A rendezvény napján, hétfő reggel a községi rendőrőrsre hívatták Tódor Attilát, az iskolabusz sofőrjét, és kikérdezték, hová megy, kiket szállít és milyen útvonalon jut el Úzvölgyébe. Csíkszentmárton község területén a Hargita megyei forgalmi rendőrök már várták őket. Első lépésként leszerelték az iskolabusz számtábláit és megírták a büntető jegyzőkönyvet. Igazoltatták az utasokat, és mindenki személyazonossági kártyáját lefényképezték. Két személynél nem volt igazolvány, a rendőrök közölték velük, hogy annak hiányában nem mehetnek be a katonai temetőbe.

A lemhényivel egy időben kapcsolták le a csíkszentmártoni iskolabuszt is, a részükre kiállított büntetés azért borsosabb, mert egy másik engedélyük is le volt járva. Arra a kérdésre, hogy számtábla nélkül miként vigyék haza az iskolabuszt, a rendőrség azt válaszolta: hívjanak egy kocsiszállító járművet. Biró Attila, az egyik utas azt is megkérdezte az egyik rendőrtől, hogy miért nem büntették meg a Bákó megyeieket, akik ugyancsak iskolabuszokkal érkeztek a június 6-i erőszakos temetőfoglalásra. Előbb azt válaszolta, hogy ő akkor nem volt jelen, majd rá öt percre azzal érveltek, hogy akkor csak egy Bákó megyei iskolabusz tartózkodott a helyszínen, és annak folyamatban volt az engedély megújítása.

Végül Miklós Barna erdész oldotta meg a hazaszállítást, a veresvízi úton vontatta vissza a számtábla nélküli iskolabuszt. Időközben az utasok száma is csökkent, hat személy kiskocsival jutott haza.

Ezzel nem ért véget az ügy, kedd délelőtt Gazda László és Viorel Dragomir, a megyei rendőrség gazdasági osztályának munkatársai szálltak ki a lemhényi községházára a „bűncselekményt” kivizsgálni. A kézzel írott, három és fél oldalas jegyzőkönyvben semmi lényeges nem szerepel, rögzítették a polgármester nyilatkozatát, megjegyezve, hogy a büntetést azért szabták ki, mert az iskolabusz lejárt személyszállítási engedéllyel közlekedett.

Molnár Barna megbízott községvezető tegnap érdeklődésünkre elmondta: a pénzbüntetés jogos volt, mivel július 6-án lejárt az iskolabusz szállítási igazolása, amely tíz évre érvényes ugyan, de évente fel kell újítani, azt az iskola vezetősége elmulasztotta. A legnagyobb gond az, hogy ha legjobb esetben is csak egy hónapra függesztik fel az iskolabusz műszaki engedélyét, a felsőlemhényi iskolásokat addig sem lesz mivel szállítani a Bem József-iskolába.

Gál Zsuzsannát, az alsólemhényi Bem József-iskola igazgatóját hétfőre hívatták a megyei rendőrségre, ahová Dezső Csongor ügyvéd kíséri majd el.