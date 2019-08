A nő mint esély program munkatársai – akik egyben a gyermektábor működtetői is – örömmel fogadtak tegnap délben az őrkői Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központban, ahol éppen gyermekfoglalkozások zajlottak: rajzoltak, vágtak, ragasztgattak a tábor résztvevői, míg végül a máltai jelet tartalmazó hűtőmágnesek kerültek ki a kezeik alól.

A kézműves-foglalkozások után a Mozsikácska zenekar interaktív gyermekkoncertjén vehettek részt a táborozók, utána egy torta elfogyasztásával ünnepelték az ötödik szülinapot. És mivel az őrkői fontosabb eseményekről a tánc sem szokott hiányozni, végezetül cigány táncokat roptak a jelenlévők Melles Endrével, a Háromszék Táncegyüttes tánckarvezetőjével.

Amíg a szervezők és az önkéntesek átrendezték a helyszínt, hogy Orbán Ferenc és zenésztársai elkezdhessék a koncertet, A nő mint esély program koordinátora, Farkas Éva lapunknak próbálta összefoglalni az elmúlt öt év történetét. A 2014-ben induló kezdeményezés 7–14 év közötti lányokkal és 18–45 év közötti asszonyokkal foglalkozik. Rengeteg olyan, főként oktatási és tanácsadói tevékenységet foglal magában, mely a nőt és családját érinti: a higiénia és a családtervezés fontossága, pénzügyi források menedzsmentje, konfliktushelyzetek kezelése, gyermeknevelési elvek, interperszonális kommunikáció, családon belüli szerepek és felelősségek.

Bár a program jól meghatározott célokkal indult, a közösség nem ott tartott, ahol ők gondolták, és bizonyos fokú bizalmatlanság is megnyilvánult irányukba az őrkőiek részéről, ezért az első egy-két évben többnyire csak arról szólt a munkájuk, hogy elfogadtassák magukat, elnyerjék az ott élők bizalmát, személyes kapcsolatokat alakítsanak ki velük. Így végül sikerült megértetniük, hogy valóban segíteni szeretnének, és végre elkezdődhetett a munka. A projektet négy nő működteti, köztük egy őrkői lány. Korábban több őrkői asszony is részt vett a szervezésben, segítségük nélkül nem juthattak volna el idáig. A legnehezebb dolguk az első években az asszonyokkal volt, akik egyszerűen nem jelentek meg semmilyen programon, ezért készítettek egy felmérést, amelyből kiderült, leginkább az egészséggel kapcsolatos kérdések foglalkoztatják őket: nőgyógyászati problémák, gyermekbetegségek és más kórok is. Így indították el az első komolyabb csoportos foglalkozásokat, amelyek annyira népszerűekké váltak, hogy a második év közepéig 270 konkrét esetük volt ebben a témában. Szerződtek egy szakorvossal, aki díjmentesen méhnyakrákszűrő vizsgálatokat tartott, erre nagyon sokan elmentek. Három asszonynál időben diagnosztizálták a rákot, ők a szükséges kezelések után mára már tünetmentesek.

Később más témák iránt is egyre nagyobb lett az érdeklődés, a felelősségteljes gyermekvállalás és gyermeknevelés témában például a 14–18 év közötti lányoknak tartottak igen sikeres előadásokat különböző szakorvosok, neonatológusok, gyermekgyógyászok közreműködésével.

Amint Farkas Éva elmondta, a heti rendszerességgel történő gyermekfoglalkozások 2015-ben indultak, miután kiderült, hogy sok gyerek nem tud elszakadni az anyjától, vagy csupán kíváncsiságból naphosszat ott állt az őrkői központ előtt, időnként kopogtatva is az ajtót. Ez a projekt tehát négy éve tart, és a foglalkozásokat látogató kezdeti mintegy 15 fős gyerekcsoport mára elérte a 86 főt. A táborokba azonban csak azokat a gyermekeket szokták meghívni, akik rendszeresen részt vesznek a foglalkozásokon, ez amolyan kitüntetés számukra, hisz ilyenkor rengeteget játszanak, kirándulnak, nem a tanulás a lényeg, hanem a szórakozás. Idén Sugásfürdőre látogattak, ahol golfoztak és falat másztak, de a korábbi években is izgalmas kirándulásokon vettek részt a tábor alatt, így juthattak el például a brassói állatkertbe is. Az idei tábort 28 gyermek kezdte, de a végére csak 18-an maradtak, mert a krumpliszedés, kaszálás és más szezonmunkák is beleszóltak a programba.

Arra a kérdésre, hogy miként értékelné az elmúlt öt év eredményeit, Farkas Éva elmesélt egy konkrét esetet. Harminckét fiatal, 12–15 éves lány vett részt egy három éve indított prevenciós programjukban, mely csoportnak csupán kétharmada ment férjhez a program végére – egyeseknek már gyermekük is van, de ők most már 18 év körüliek. Tíz lány még nincs férjnél közülük. Ezenkívül a harminckettőnek fele sikeresen elvégezte a nyolc osztályt. Akik jártasak a témában, tudják, hogy ez nagyon jó arány, ezenkívül pedig a mindennapokban is látják a fejlődést a programjaikon részt vevő asszo­nyokon, gyermekeken. Tehát végzik a munkát tovább, amíg van rá támogatás, hisz minden apró eredmény számít. „Ha csak egy-két gyermeknek is sikerül átadni azt a másfajta szemléletet, amit otthonról nem kaphatnak meg, már úgy érezzük, jó úton járunk” – teszi hozzá A nő mint esély program koordinátora.