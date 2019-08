Tolnanémediek Nagyborosnyón

Mivel a szűkebb szülőföld geográfiá­ját jól ismerem, meghívott, tartsak egy-egy földrajzórát Háromszékről az orosházi középiskolákban. Ő teremtett testvértelepülési kapcsolatot a dél-békési Pusztaföldvár és a Persányi-hegyek nyugati lába alatt fekvő Datk között. A datkiakkal magam is eljutottam Békésbe, a földrajzórák sikeresek voltak, szaporodtak ismerőseim is. Kapóra jött az alkalom, hogy az egykor tehetős és híres Nagyborosnyóról meséljek Gyula barátomnak, és arra kérjem, hogy szerezzen testvértelepülést annak a köz­ségnek, ahová a nagy magyar természettudós, Herman Ottó is vizitába járt, s ahol megkérte leendő felesége, Borosnyai Kamilla kezét. Felvillant a szeme idősödő barátomnak, és jött a felelet: én csak a saját szülőfalum közösségében bízhatok, amely nagyon messze van Borosnyótól – mondta –, de ha én azokat megkérem, elmennek, mert kitartóak adott szavuk mellett. Egyébként is Tolna az a vidék, ahol sok sorsüldözött bukovinai székely lelt új hazára – fejezte be javaslatát Gyula barátom, aki jártában-keltében úgy ismerte a Nyugati-Kárpátokat, mint a magyarországi Északi-Középhegységet.

Történetem tizenkét esztendővel ezelőtt zajlott. Azóta egymást váltották a polgármesterek Borosnyón is, Tolnanémediben is, immár Dancz Gyula barátom is a túlsó parton, de az akkor kötött barátságok ma is virágoznak.

Tolnanémedi a Tolnai-hegyhát északi csücskében, a Sió és a Kapos völgyében fekszik. Simontornyával, Nagy- és Kisszékellyel határos, a Balaton-parti Siófoktól 40 kilométerre található. Történelmi település érdekes látnivalókkal, akárcsak a Borosnyó-vidék, mezőgazdasága virágzó, új házsorok épültek. Kanyó Antal, Nagyborosnyó község alpolgármestere háromnapos erdélyi kalauzolásra kért fel. A borosnyói vendégfogadók Kolozsváron találkoztak a némediekkel. Jó volt látni, hogy régi barátként üdvözölték egymást, mi pedig csak amúgy válogattunk a kincses város látnivalói között. A csodásan kiépített tordai sóbánya el nem tagadható magyar ipartörténelmi múltjára rácsodálkoztunk, azokban a tárnákban jártunk, ahol Sissi sétált egykor Ferenc Józseffel. Hétfalu történelme, a Tömösi-szoros, a Hétlétrás vízesés, a kispataki esztenán szervezett kóstolás, a borosnyói református imaházban tartott búcsúvacsora, a pohárköszöntők és a helybeli Hársfa Egyesület zsengekorú gyermek-fúvószenekarának fellépése már csak ráadás volt. Jövő augusztusban: irány Tolnanémedi!