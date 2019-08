Ellenfél van, alternatíva nincs

Románia mindig képes valami meglepetéssel szolgálni, és ez az egyik oka annak, hogy a legrosszabb előrejelzéseknél is lassabban fejlődik. Békés hétköznapok, nyugodt építkezés, kiszámítható gazdaság helyett váratlan és megdöbbentő fordulatokban van részünk, és a jelek szerint hiába reméljük, hogy egyszer majd itt is megadatik a normális légkör.

Háromévi viharos kormányzás után most valóban kormányválság van. A szociáldemokraták uralma a szövetséges zsebpárt lelépésével heteken vagy hónapokon belül végéhez ér – túl későn, ha az eddigi zűrzavart tekintjük, amit maguk keltettek, de amit nem tudnak helyrehozni, és túl korán, ha azt nézzük, hogy mi jöhet utánuk. Az ellenzék ugyan ünnepel, de nemigen akarja átvenni a gyeplőt. Egyrészt azért, mert a költségvetési hiányt, a fedezet nélküli béremelések számláit ezután kell rendezni, és nincs miből, másrészt azért, mert politikailag sem életképes az alternatíva. Ha ugyanis a kisebbségben maradt Dăncilă-kormányt megbuktatják, a helyébe lépőknek épp a választások előtti évben kell népszerűtlen intézkedéseket hozniuk az államháztartás és a gazdaság kiegyensúlyozására. Ez szavazatvesztést jelent, s senki sem vállalja. Arról nem is beszélve, hogy az öt teljesen különböző ellenzéki párt miképpen tudna közös nevezőre jutni, amikor mindegyik mást akar.

Kormányprogramja mindeddig csak a Barna–Cioloş-szövetségnek van (készülőben), a magát máris nyertesnek érző Ludovic Orban csapata sem a legutóbbi választásokra, sem azóta nem tudott kidolgozni bár egy vázlatot. A többi kis pártnak még a besorolása is bizonytalan: Băsescu alakulata mindenkivel szemben ellenzékben van, a Tăriceanué csak a (más ideológiájú) hatalomhoz húzott, Ponta ugyan baloldaliként lép fel, de a bosszúállás vezérli. Az RMDSZ-re mindkét oldalon szükség lenne, de a magyar szavazatokért cserébe nem kínálnak semmit, így aligha fogják megnyerni...

Most kellene az államfőnek fellépni, tárgyalásokat kezdeményezni, közvetíteni, már csak azért is, mert az általa sokszor idézett román alkotmány szerint ez az ő feladata. Csakhogy az öt éve nagy reményekkel megválasztott Klaus Iohannis erre nem képes: a volt nagyszebeni elöljáró nemhogy a kormány és az ellenzék, hanem az egyszerű polgár számára egymáshoz közel állónak tűnő Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség között sem tudott hidat verni. Pedig ennek a két pártnak áll a zászló, jövőben valószínűleg nekik kell új kormányt alakítaniuk, érdekük olyan együttműködést kiépíteni, ami egy bizalmatlansági indítvány megszavazásánál tovább terjed. De nem teszik. És mert az NLP-nek és jelöltjének, az új mandátumra pályázó államfőnek pillanatnyilag jobb, ha egy szidható, gyenge kormánnyal szemben kakaskodhatnak egy zavaros helyzetben – ahol az is vita tárgya, hogy kinevezhető-e a hét hiányzó miniszter vagy sem –, Viorica Dăncilă egyelőre várhatóan tisztségben maradhat, mutatva, hogy politikai szinten a válság általános.