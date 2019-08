Júliusban 172 állástalant – többségük, 104 fő nő – szerződtettek az intézmény közreműködésével a munkaadók, többségük 25 év alatti fiatal (57 fő), illetve 45 év feletti (42 fő). Azt is kiemelte, hogy az újonnan kenyérbe lépők zöme (130 fő) a nehezen alkalmazhatók csoportjába tartozik képzettségük és gyenge iskolázottságuk okán. A munkaerő-hivatal által nyilvántartottak közül ez utóbbi csoport jelenti egyébként a legnépesebbet, a július végi adataik szerint a 2738 munkanélküli döntő többségét (2565). Koruk szerint legnépesebb a 25 év alattiak csoportja (686), majd a 40 és 49 év közöttiek következnek (618). A nyilvántartott munkanélküliek fele egyébként csupán elemi iskolát végzett, mintegy negyven százalékuk középiskolai és líceumi, illetve posztliceális képesítéssel rendelkezik, a szakiskolát végzettek aránya csupán hatszázalékos, míg az egyetemet végzettek kevesebb mint két százaléka állás nélküli. Egyébként a júliusi állásközvetítés során 26 munkanélküli nem fogadta el a felkínált munkalehetőséget, ők emiatt elveszítették állami segélyüket (ebben a juttatásban 371-en részesülnek).

Az állástalanok sorába került közel 400 frissen végzett diák is (ellentétben az előző évek 800–900 fős létszámával), és pozitív fejleményként értékelik azt, hogy közöttük nincs szakiskolát végzett, ami azt is jelenti, hogy a gyakorlati ismeretek előnyt jelentenek, a szakoktatás és a munkaerőpiaci lehetőségek egyensúlyba kerültek. A hivatalosan nyilvántartott diákmunkások száma is csökkent ugyanakkor, most mindössze 16 vakációban dolgozóról tudnak, ellentétben az előző évek 130–140-es létszámával. Az intézmény vezetője emlékeztetett, mind a végzősök alkalmazása során, mind a két hónapos diákmunka esetén állami támogatás igényelhető. Szep­temberben és októberben állásvásárokat is szerveznek majd. Kelemen Tibor azt is elmondta, a július végi háromszéki munkanélküliségi ráta 3,18 százalékos, alig magasabb, mint egy hónappal korábban (3,04). Ez országos viszonylatban jónak tekinthető, noha az itteni munkanélküliek többsége falun él, s nehezebben találnak állást, mint a városokban lakók.