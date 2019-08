Új kormányt kér Iohannis

Iohannis szerint a Szociáldemokrata Párt (SZDP) nem folytathatja a kormányzást, a miniszterelnöknek már a május 26-i korrupcióellenes népszavazás után le kellett volna mondania tisztségéről, miután 6,4 millió román a szemébe mondta, hogy nem ért egyet politikájával.

„A választások után, egy új, alkotmányos többséggel sokkal többet fogunk tudni véghezvinni. Addig azonban a jelenlegi kormánynak újabb bizalmi szavazást kell kérnie a parlamentben, és felkérem a kormányt, hogy indítsa el az ehhez szükséges eljárást” – mondta az államelnök a Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában. Iohannis véleménye szerint a kormányválság az SZDP és az LDSZ az ország és a lakosság iránti megvetését mutatja, hiszen most is a saját érdekeiket helyezték előtérbe. A jelenlegi helyzet csak az elmúlt két és fél évi „kaotikus, inkompetens és korrupt” kormányázásának eredménye, az SZDP pedig továbbra sem alkalmas a kormányzásra – jelentette ki.

Klaus Iohannis két eseményre reagált: a kormányfő hétfőn újabb miniszterjelöltek kinevezését kérte tőle, mivel – a korábbiak lemondatása vagy leváltása miatt – jelenleg több tárcát (köztük az igazságügyit és az oktatásit is) ideiglenes miniszterek vezetnek, akiknek már lejárt a mandátumuk. Ugyancsak hétfőn lépett ki a kormányból a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) is. Kijelentette: „Nem fogadok el semmiféle kormányátalakításra vonatkozó javaslatot ettől a kormánytól, és nemcsak azért, mert ez a kormány megváltoztatta politikai összetételét, hanem azért is, mert a javaslatok egész egyszerűen elfogadhatatlanok. Teljes egészében elutasítom a kormányfő által javasolt kormányátalakítást.” Úgy értékelte: az SZDP és az LDSZ egyaránt felelős a kormányzás kudarcáért, a liberálisok nem „moshatják kezeiket” most úgy, mintha nem járultak volna hozzá az igazságszolgáltatás „lemészárlásához” és egy sor hibás gazdasági döntéshez.

Iohannis szerint az állam „újraindítására”, valódi és átfogó változásra van szükség Romániá­ban, és ehhez a választók támogatását kérte. Hozzátette: a parlament jelenlegi összetétele mellett is van lehetőség egy „átmeneti kormány” beiktatására, amely leválthatja a Dăncilă-kabinetet és megakadályozhatja a „teljes összeomlást” – ehhez azonban valamennyi ellenzéki pártnak „észszerűen kell viselkednie”. Ezzel arra utalt, hogy az SZDP a parlamenti helyek 45 százalékával rendelkezik, és kormánya leváltásához minden más pártnak össze kell fognia.



Dăncilă kitart

Az államfő beszédére Viorica Dăncilă kormányfő két és fél óra után reagált. Mélységes csalódottságát fejezte ki, amiért Klaus Iohannis öt év után sem értette meg alkotmányos szerepét, s közvetítés helyett két és fél éve csak a kormány szabotálásában jeleskedett. Éretlennek és önzőnek nevezte az államfőt, és kijelentette, hogy minden akadály ellenére folytatják tevékenységüket, megpróbálnak parlamenti támogatást szerezni mandátumuk befejezéséhez, mert felelősséggel tartoznak választóiknak és az országnak. A kormányzás nem volt tökéletes, de hatékony volt, és bár Iohannis számtalanszor megpróbálta elgáncsolni, sikerült megemelni a béreket, nyugdíjakat, csökkenteni a munkanélküliséget, felpörgetni a gazdaságot és majdnem minden településen beruházásokat eszközölni – sorolta. Aki ezt nem ismeri el, az mindennek az ellenkezőjét tartja jónak – vágott vissza, és kikérte magának, hogy Iohannis minden bizonyíték nélkül korruptnak nevezze. Megemlítette, hogy az EU-s elnökséget az államfő állandó kritikái dacára is sikeresen zárta Románia, és sajnálkozását fejezte ki, hogy magukat államférfinak képzelő éretlen, gyáva, sértegető politikusokkal kell harcolnia, nem pedig projektekről tárgyalnia. Végül Viorica Dăncilă leszögezte: méltósággal fogják végigvinni mandátumukat.