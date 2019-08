Megóvta a kódexet Weber

A nép ügyvédjének nevezett alapjogi biztos szerint semmilyen sürgősség nem indokolta, hogy a kormány a rendkívüli helyzetekre kitalált jogalkotási módszerrel avatkozzék be a törvényalkotás folyamatába. Hasonló érvekkel tiltakozott Klaus Iohannis államfő és a jobbközép ellenzék is az ellen, hogy a kormány a parlamentet megkerülve emelte törvényerőre a 17 korábbi jogszabály rendelkezéseit össze­hangoló, a központi és helyi adminisztráció működését egységes keretbe foglaló közigazgatási kódexet a „helyi kiskirályok kedvéért” (a jogszabály egyebek mellett speciális nyugdíjakat irányoz elő az önkormányzati elöljárók számára). A kódex új változatát korábban az RMDSZ is bírálta, mert csorbítja a kisebb­ségi jogokat.

A közigazgatási kódexet eredetileg a kormánykoalíció és az RMDSZ szavazataival tavaly júliusban fogadta el a parlament, ám az államfő és az ellenzék megóvta, és az alkotmánybíróság az egészet alaptörvénybe ütközőnek találta. A kormány ezek után sürgősségi rendelettel módosította és léptette hatályba. Az ombudsmani tisztségbe csak nemrég kinevezett Renate Weber a kormányból hétfőn kilépett LDSZ európai parlamenti képviselője volt, és lépése azért fontos, mert Romániában rajta kívül senki nem emelhet alkotmányossági kifogást egy sürgősségi kormányrendelet ellen.