Következő írásunk

Őszi sokadalom Kézdivásárhelyen

Ma: 10 órától termék- és kézművesvásár a Gábor Áron téren; könyvtári programok: gyermekfoglalkozások (korhatár: 5–10 év) a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban; 11 órától Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gábor Áron parkban; 16.30-tól vásárnyitó: a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak és fúvószenekarának, valamint a Fanfara Valurile Dunării (Galac) fúvószenekar közös fellépése Gyergyai Barna és Marin Boroghin vezényletével a Gábor Áron téri színpadon; 17 órától a IX. országos és nemzetközi papírszalvéta-, kártyanaptár- és telefonkártya-kiállítás és -börze megnyitója a Hobbi Cserebere Klub szervezésében a Gyűjtemények Házában; 18 órától népművészeti divatbemutató a Borudvarban; Vajna László festőművész egyéni kiállítását megnyitja dr. Deák Ferenc műkritikus, házigazda dr. Dimény Attila múzeumvezető az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében; Vántsa Judit A gyógyszerek nem segítettek! Gyógyszirupok, tinktúrák, teák készítése a családnak szeretettel, gondoskodással című előadása a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban; XIX. századi vásári korkép Gyöngyös Város Barátainak Köre és a Zöld Nap Egyesület tagjai­nak részvételével a Nők Egyesülete szervezésében: korzózás a főtéren korhű ruhákban a Gábor Áron téren; 19 órától a Voces női kar–Kolcsár József A nő című előadása a Vigadó Művelődési Ház nagytermében (művészeti vezető: Cserkész Emese, rendező: Kolcsár József); 19 órától Király Linda és Király Viktor (a Zarah Moden és New Fashion támogatásával) a Gábor Áron téri színpadon; 21 órától Children of Distance a Gábor Áron téri színpadon; 22.30-tól Urbanizé Garden: Lenard a Molnár Józsiás parkban; 23 órától Yesyes (a Zarah Moden és New Fashion támogatásával) a Gábor Áron téri színpadon; éjfélkor Urbanizé Garden: Andrey Djackonda a Molnár Józsiás parkban; 2 órától Urbanizé Garden: Levitation a Molnár Józsiás parkban.