A legjobb megoldást az előrehozott választások jelentenék Románia számára, véli Ludovic Orban. Az NLP elnöke kijelentette: pártja ezek nélkül is bármikor kész vállalni a kormányzás felelősségét. A kormányra lépésre a Mentsétek meg Romániát Szövetség is készen áll, van programja és szakembere is hozzá – nyilatkozta Dan Barna, az alakulat elnöke.