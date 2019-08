Jó, hogy vége

Európát számos kihívás érte az utóbbi időben, ezek száma és súlya várhatóan tovább nő. A kihívások kezelésében a legnagyobb tehertétel épp az Európai Bizottság volt – mondta Szijjártó Péter. A bizottság az elmúlt öt évben számos olyan döntést hozott, amely ellentétes Európa biztonsági és gazdasági érdekeivel: hozzájárult a bevándorlási válság mélyüléséhez, megnyitotta Európa határait, meghívott több százezer, illetve millió illegális bevándorlót, aki egyértelműen biztonsági fenyegetést jelent – tette hozzá.

Az EB mindent meg fog tenni az október végéig hátralévő időszakban, hogy megbosszulja azokat a törekvéseket, amelyek a bizottság akarata ellenére az uniós határok védelmére és az illegális bevándorlók kívül tartására irányultak – vélekedett. Nyilvánvalóan ebbe a sorba illik az is, hogy a magyar határvédelmi költségek mindössze egy százalékát hajlandó megtéríteni. Akárhogy lesz is, a magyar kormány ragaszkodik a kerítéshez a déli határszakaszon, ragaszkodik ahhoz, hogy megvédje a magyar határokat, és nemcsak október végéig, hanem az új Európai Bizottság megalakulása után is – szögezte le miniszter.