Ukrajnáról egyeztetett Merkel és Putyin

Steffen Seibert közleménye szerint Angela Merkel és Vlagyimir Putyin egyetértett abban, hogy a kelet-ukrajnai válság politikai rendezéséről szóló minszki megállapodás végrehajtásának előmozdítása érdekében tovább kell folytatni a csúcstalálkozó előkészítését. Mindketten hangsúlyozták azt is, hogy sürgetően fontos az orosz földgáz ukrajnai tranzitjáról rendelkező leendő szerződésekről szóló tárgyalások felgyorsítása. Beszéltek a szíriai helyzetről is, különösen az ország északnyugati részén zajló fegyveres összecsapások elmérgesedéséről és arról, hogy az ENSZ felügyelete mellett meg kell kezdeni a konfliktus politikai rendezésének folyamatát. Ezzel összefüggésben mindketten megerősítették, hogy támogatják a világszervezet különmegbízottja, Geir Pedersen törekvéseit. A megbeszélés témái között volt a líbiai helyzet is, amellyel kapcsolatban egyetértettek abban, hogy támogatni kell az ENSZ líbiai különmegbízottja, Ghassan Salamé terveit.

A normandiai négyek vezetőinek tervezett új találkozójáról elsőként Emmanuel Macron tett bejelentést. A francia államfő hétfőn elmondta, hogy a világ hét legfejlettebb ipari országát (Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország) összefogó G7 csoport támogatásával szeptemberben felújítják a tanácskozást. Mint mondta, a csoport biarritzi értekezletén jóváhagyták, hogy Franciaország és Németország „a normandiai négyek formájában csúcstalálkozót szervezzen a következő hetekben konkrét eredmények elérése érdekében”. Franciaország és Németország 2014 óta igyekszik közvetíteni Ukrajna és Oroszország között a válság megoldása érdekében. A legutóbbi csúcstalálkozót 2016-ban tartották Berlinben.

Moszkva értékeli Kijev gesztusát

Moszkva pozitívan értékeli, hogy Kijev feltételesen szabadlábra helyezte Kirill Visinszkijt, a RIA Novosztyi Ukraina hírportál főszerkesztőjét, de továbbra is konkrét lépéseket vár el az ukrán vezetéstől a délkelet-ukrajnai konfliktus megoldását célzó minszki megállapodások megvalósítása terén – jelentette ki tegnap Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Mint mondta, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása érdekében végre kell hajtani a minszki megállapodások rendelkezéseit. Peszkov ugyanakkor kitért annak megválaszolása elől, hogy konkrétabban fogalmazza meg Moszkva Kijevvel szembeni elvárásait. A minszki megállapodások előírják az ukrán kormányerők és a délkelet-ukrajnai szakadár területek fegyveresei közötti fegyvernyugvást, a nehézfegyvereknek a demarkációs vonaltól való visszavonását, amnesztia kihirdetését, a gazdasági kapcsolatok helyreállítását, valamint Ukrajna alkotmányának a decentralizálást célzó és a Donyec-medence egyes területeinek különleges jogálláshoz vezető reformját.