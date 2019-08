Elviheti a segélyt a szerencsejátékozás

Előző írásunk

Gyermekzsibongástól volt hangos a köpeci református templom kertje és a volt felekezeti iskola épülete is. A héten zajlottak a vakációs bibliahét tevékenységei, melyeken több mint negyven gyermek, zömmel elemis és általános iskolás vett részt, de akadt néhány óvodás, sőt középiskolás is. Utóbbiak mint bibliaórás ifjak részt vállaltak a tevékenységek irányításában is. Besegített a gyülekezet több tagja, főleg a dalárda, a nőszövetség és a Köpecért Egyesület tagjai.