A népművészek zöme a Székelyföldről érkezett, de Erdély több városából is jöttek árusok. A lacikonyhák finomabbnál-finomabb falatokat kínáltak. Akárcsak az előző esztendőkben a bóvliárusoknak a Petőfi Mozi környékén biztosítottak helyet a sokadalom szervezői. Újdonságként az előző évek színes esőernyői helyett a Gábor Áron utcában színes szalagcsíkok alatt lehet besétálni a központba.

A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban folytatódtak az előző napi gyermekfoglalkozások, a Gábor Áron téren beindult a Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere. Délután tartották meg a hivatalos nyitóünnepséget a főtéri színpadon, illetve előtte. Beszédek idén sem hangzottak el. A helybeli Tanulók Klubja fúvószenekara és mazsorettcsoportjai, valamint a galaci Valurile Dunării fúvószenekar közös műsort adott elő, majd két tárlatmegnyitóra került sor, az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítási termében Vajna László K. festőművész egyéni tárlata, a Gyűjtemények Házában pedig a 9. országos és nemzetközi papírszalvéta, kártyanaptár és telefonkártya kiállítás nyí1t meg. A kánikula ellenére estefelé már benépesedett a Gábor Áron tér, ahol a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, Gyöngyös Város Barátainak Köre, a Zöld Nap Egyesület és a Bod Péter Tanítóképző 19. századi korhű ruhában korzózott a főtéren, majd a Molnár Józsiás parban levő zenepavilonhoz vonultak. Ezzel egy időben a Borudvarban népművészeti divatbemutatót tartottak. Este többek között Király Linda és Király Viktor, valamint a Yesyes zenekar – egyik tagja a Kézdivásárhelyhen született Katona Tamás – koncertezik a színpadon. Az Őszi sokadalom vásári forgatagát idén is utcazene teszi hangulatosabbá. Az élő zene varázsa évről évre számos érdeklődőt késztet hosszabb-rövidebb megállásra a főtéri korzózás közben, a jó hangulatot ezúttal is külföldi, hazai és helyi együttesek alapozzák meg. Szombaton és vasárnap 15 órai kezdettel a Csapa, a moldovai Dandies, a Southernman Robbie, a Road of Life, a Hit Factory, a MiniSnaps és a The Crazy Plumbers zenekarokat hallgathatja meg a közönség a Vigadó előtti téren. Az esti koncerteket követő hajnalig tartó bulikról ebben az évben is az Urbanizé Garden gondoskodik. A bulisorozat mára a városünnep elválaszthatatlan részévé vált, a bulizni vágyók minden évben megtöltik a Molnár Józsiás parkban felállított party sátrat. A felhőtlen szórakozásról idén is az elektronikus zenei paletta elismert fellépői gondoskodnak.

Holnap és holnapután több helyszínen zajlik a 30. Őszi sokadalom, amely vasárnap este a Bertis cég által biztosított pompás tűzjátékkal zárul.