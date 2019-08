Kelemen Hunor az RMDSZ államfőjelöltje

A Respekt jelszóval indul a novemberi államfőválasztáson Kelemen Hunor, akit a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) tegnap Marosvásárhelyen az RMDSZ államfőjelöltjének nevezett meg. Kelemen, akinek nem volt kihívója erre a tisztségre, 107 támogató és 4 ellenszavazatot kapott. Kampányfőnöke Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke (akinek a következő négy évre is bizalmat szavaztak), és van már szóvivője is a szövetségnek Hegedűs Csilla ügyvezető alelnök személyében.

Kelemen emlékeztetett: az RMDSZ 1996 óta indít jelöltet az államfőválasztáson, ezzel is kifejezve, hogy a magyarok a többi állampolgárral egyenrangúak. Meglátása szerint azért is szükség van magyar jelöltre, mert hanem a magyarság gondjairól, problémáiról, elképzeléseiről, céljairól senki nem fog beszélni a kampányban. Elmondta: az erdélyi magyaroknak egyrészt „becsületbeli” ügyük, hogy saját jelöltet állítsanak az elnökválasztáson, jelezve, hogy egyenrangú polgárai Romániá­nak, másrészt azt tapasztalták, az elnökválasztási kampány kiváló esély arra, hogy a közösség céljait, elvárásait az ország közvéleménye elé tárják. Az RMDSZ államfőjelöltje tabuk nélküli, szókimondó, de nem provokáló kampányt ígért. „Még mindig vannak 2019-ben is olyanok, akiket zavar a magyar felirat, a magyar iskola, a magyar temető, a magyar zászló, a székely zászló, a közösségi szimbólumok, de szeretném azt hinni, hogy sokkal kevesebben vannak, mint amilyen hangosak időnként” – jelentette ki.

Megállapította: a romániai magyarság az elmúlt időszakban többet védekezett, mint amennyit építkezett: ezen meg kell próbálni változtatni, az építkezéshez viszont több tiszteletre, bizalomra, új lendületre van szükség. Helyre kell állítani a tiszteletet a törvény, a jog uralma iránt, de csak úgy állhat helyre a bizalom az állam iránt, ha az intézményei tiszteletet tanúsítanak a polgárokkal szemben – fejtegette. Jelszava másfelől egymás értékeinek tiszteletére és elfogadására, a közösségek közti bizalom megerősítésére is utal. „Zöld és okos, bölcs Romániát akarunk, amelynek van tekintélye Európában, amely tiszteli a nemzeti közösségeket, betartja jogait, nem fél tőlük, és amely lehetőséget teremt, hogy mindenki a saját értékeit megőrizze” – hangoztatta.

Az SZKT-ülés utáni sajtóértekezletén Kelemen Hunor elmondta: nem naiv, tudja, hogy egy csodával érne fel, ha a magyar jelölt bekerülne a második fordulóba, de ettől függetlenül fontos tétje van a kampánynak, mert lehetőséget termet a bizalomépítésre a román és magyar közösség között, ezt a korábbi elnökválasztások is igazolták. Az erdélyi magyar politikai alakulatok közös, pártsemleges jelöltjére vonatkozó, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) által felvetett javaslatot csak a sajtóban látta, őket nem keresték meg az ötlettel, amit maguk is mérlegeltek, de aztán úgy döntöttek, hogy politikusra bízzák a politikai kampányt, mert „az elnökválasztások alkalmával mindig a politikusok bizonyultak eredményesebbeknek, még akkor is, ha nem ők nyerték a választást”.

Az elnökválasztás november 10-én lesz, és ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, november 24-én második fordulót tartanak a két legjobb eredményt elért elnökjelölt részvételével.