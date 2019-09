A népes mezőnyű országos bajnokság a kadet (ifjúsági II./15–17 év között) és az ifjúsági (ifjúsági I./18–20 év között) korosztály küzdelmeivel rajtolt, s itt csak a második kategóriában termett babér a szentgyörgyi sportolóknak. A kadetek között a Sepsi-SIC-es Nichifor Levente (70 kg) a hatodik helyen zárt, míg a municípiumi sportklubtól Kertész Mátyás a 7., Orbán Lóránt a 10., s Mircea Păduraru a 12. lett. Utóbbi három sportoló a 60 kg-os súlycsoportban tette próbára magát. Az ifjúságiak viadala hozta az első érmet a megyeszékhelyiek számára, miután a Sepsi-SIC csapatának versenyző Orbán Norbert remek teljesítménnyel a 70 kg-osok viadalában második lett és ezáltal ezüst került a nyakába.

A felnőttek közt csak SIC-es birkózók voltak érdekeltek: a 70 kg-os súlycsoportban Adina Popescu végig kiválóan harcolva és mindenkit maga mögé utasítva lett országos bajnok, amivel megszerezte a klub első egyéni aranyérmét. A 50 kg-os kategóriában Mădălina Linguraru harcolt, és simán bejutott a legjobb négy közé, ám az elődöntő mellett a harmadik helyért kiírt párharcot is elvesztette, s végül negyedik helyen fejezte be az országos bajnokságot.

– Körülbelül 300 birkózó vett részt az eseményen, s volt olyan súlycsoport is, ahol 36 sportoló küzdött meg azért, hogy felállhasson a dobogóra. Kemény volt az országos bajnokság, s jobb is lehetett volna az eredményünk. Lingurarutól is bajnoki címet vártam, de miután bejutott a legjobb négy közé, már nem ment neki olyan jól, és zsinórban két meccset is elveszített – nyilatkozta érdeklődésünkre Mátéfi Árpád, a Sepsi-SIC birkózószakosztályának edzője.

A Sepsi-SIC az országos bajnokságon részt vevő együttesek között is remekelt, hiszen a bukaresti Steaua és Craiova mögött a harmadik helyen végzett a csapatversenyben. (tibodi)