Drágul az ivóvíz

A regionális szolgáltató vállalat igazgatója, Kozsokár Attila lapunk megkeresésére elmondta: az új tarifákat előbb az Aquacov közösségfejlesztési egyesületnek (amely a megye négy városát és több községét tömöríti), majd az érintett önkormányzatoknak is jóvá kell hagyniuk, ez pedig hetekbe telik, így valószínűleg csak novembertől számláznak majd magasabb áron. Az ivóvíz köbmétere az eddigi 3,56-ról 3,91 lejre, a szennycsatorna-díj 2,63-ról 2,77 lejre emelkedik, és ehhez még hozzáadódik a 9 százalékos áfa. Az áremelés oka összetett: csak a villamos energia 38 százalékkal drágult az elmúlt két évben, és a cégnek egyre több energiaigényes berendezése van (átemelő állomások, nyomásnövelő gépek, szivattyúk stb.), folyamatosan emelkedett a minimálbér is, és az anyagi költségek is nőttek, például a szennyvíziszap semlegesítése egyre többe kerül, nagyobb a mennyiség is, jövő év januárjától pedig (tonnánként 80 lejes) környezetvédelmi illetéket is kell majd érte fizetni.

A Közüzemek díjszabásai legutóbb tavaly februárban nőttek, idén januárban azonban a szennyvízcsatornázás ára csökkent, mert erre is 9 százalékos áfát szabtak ki az addigi 19 százalék helyett.