Iohannis elnöki tevékenysége öt év alatt nagyjából a kormány bírálatában, valamint a jogállamiságért való hősies szájtépésében nyilvánult meg. Most, amikor kitört ismét az elnökválasztási kampány, és ráadásul lehetséges az is, hogy a kormány megbukik, megpróbál még keresztbe tenni a Dăncilă-kabinetnek, és jókat rúgni belé. Nem nevezi ki a kormányátalakítás által nevesített minisztereket, de szerinte ez nem is csoda, hisz „ez a két és fél éves kaotikus hozzá nem értő és korrupt kormányzásuk természetes következménye”.

A szociáldemokraták most, amíg még tart a késő nyár és kormányzásuk, elmentek még egyet üdülni hétvégére a tengerre. Megmártóztak a habokban Konstancán, de egyáltalán nem hűsöltek le, hanem azzal fenyegetőznek, hogy beperelik Iohannist azért, mert korrupt jelzővel illette tevékenységüket. Követelik a bizonyítékok bemutatását. Mivel nincs esélyük az elnökválasztáson, megpróbálnak még egy kicsit kormányozni.

Az az igazság, hogy nálunk mindenki elnök szeretne lenni (van is már tucatnál több jelölt vagy önjelölt), mert látják, hogy Iohannis öt évet csak szunyókált, mint a nyugdíjasok ebéd után, és néha mikor felriadt édes álmából, akkor egyéb dolga nem lévén – mint mikor elakadt a tű a lemezen – a kormány bírálatát ismételgette.

A miniszterelnök asszony is irigyli Iohannis jó dolgát, és ő is inkább államelnök szeretne lenni, de egy IMAS felmérés szerinti 8,4 százalékával semmi esélye nincs arra. Klaus Iohannisra viszont a választók 44,6 százaléka szavazott volna, ha múlt vasárnap van a választás. Második helyen Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke leledzik 17,3 százalékkal. Volt miniszterelnökünk, Victor Ponta 8,7 százalék esély(telenség)ét látva úgy döntött, hogy a most hirtelen bejelentkező színészt, Mircea Diaconut támogatja az elnökválasztáson, ha már a másik híres színész és tévéguru, Florin Călinescu csak öt év múlva szándékszik indulni. Diaconu a nálunk felgyűlt szemetet és szemeteket szeretné eltakarítani. Aztán indulna a bányászok betyárseregének hadvezére, Miron Cosma is. Van már nő elnökjelöltünk is Ramona Ioana Bruynseels személyében, aki azt hirdeti, hogy a Föld igenis lapos! És még hányan és hányan jelentkezhetnek.

Kelemen Hunor is bejelentette részvételét az elnökválasztáson, s nem egyebet, csak bár egy csepp Respektet szeretne a magyaroknak a többség részéről. De ha nincs bennük, akkor honnan? Különben miért ne lehetne elnök, ha mostani elnökünk egy szász. Aztán olyan félmagyar nevű jelölt is van, akit Barna Dánnak hívnak. Amerikának is volt egy félbarna elnöke, akinek magyar neve volt, és Baracknak hívták. Kelemen esetleg megváltoztatná nevének írásmódját úgy, ahogy Kövesiből Kovesi lett és az aradi hegymászó Török Zsoltból Zsolt Torok, ő is lehetne például Chelemen.

Legújabb bejelentkező az elnöki megmérettetésre Alexandru Cumpănașu a Románia Modernizálásáért Országos Koalíció (RMOK) elnöke, aki már a tavaly is nagy hazafiként lépett fel március 15-én a magyar zászlók kitűzése ellen, és tiltakozó román nagygyűlést szándékozott szervezni. Ádáz ellenfele lesz Kelemen Hunornak a kampányban, hisz 2017-ben kezdeményezte Kelemen román állampolgárságának megvonását. Cumpănașu úr és a RMOK sóhivatala állandó megcsapolója volt mindenféle közpénzeknek, s támogatásokat kapott a belügyminisztériumtól, a művelődésügyi minisztériumtól is. Augusztus 16-án még Facebook-oldalán azt válaszolta mindazoknak, akiknek gyanús volt Cumpănașu úr, aki úgy látogatta reggeltől estig a tévéstúdiókat, mint részeges söröző az illemhelyet, hogy azt üzeni „az összes kreténnek, aki attól fél, hogy jelentkezik az elnökválasztáson: „NEM FOGOK JELENTKEZNI!” Miután ilyen határozottan tagadta elnöki ambícióját, feltette a kérdést az őt meggyanúsítóknak: „Ezek után megnyugodtatok talpnyalók?!” Most meg gyűjti a 200 ezer aláírást, hogy rész vehessen az elnökválasztáson. Mint bírálói mondják: a caracali áldozatok holttestét lépcsőnek használva indul az elnökválasztáson. Hát nem ilyen hazaffy elnökre van szükségünk, aki megmondta, hogy a szervezett bűnözés ellen harcol, és máris úgy hazudik, mint egy vérbeli politikus?