Iohannis elnöki tevékenysége öt év alatt nagyjából a kormány bírálatában, valamint a jogállamiságért való hősies szájtépésében nyilvánult meg. Most, amikor kitört ismét az elnökválasztási kampány, és ráadásul lehetséges az is, hogy a kormány megbukik, megpróbál még keresztbe tenni a Dăncilă-kabinetnek, és jókat rúgni belé. Nem nevezi ki a kormányátalakítás által nevesített minisztereket, de szerinte ez nem is csoda, hisz „ez a két és fél éves kaotikus hozzá nem értő és korrupt kormányzásuk természetes következménye”.