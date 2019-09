Következő írásunk

Az ukrajnai ötödik helyezés után a megyeszékelyi Sepsi-SIC sportolója, Szabó Norbert egy újabb ötödik helyezést ért el a pályakerékpáros versenyen, ám ezúttal Litvániában. A sepsiszentgyörgyi bringás most is sprintben és keirinben (motorfelvezetéses üldözőverseny) volt érdekelt, s előbbi versenyszám kvalifikációjában új román csúcsot futott (10,191 mp), ami egyben egyéni csúcsot is jelent.