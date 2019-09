Székelyföldön még ma is él a kovácsmesterség hagyománya, és ez volt Nagy György kovácsmester indoklása is, amikor életre keltette a rendezvényt. A kovácstalálkozó során az érdeklődők megtekinthetik a kovácsmesterek által elkészített alkotásokat, és látványműhelyekben ismerhetik meg a kovácsmesterség munkafolyamatait. A különböző országokból érkező kovácsmesterek szakmai konferencián és egy tanulmányúton vehetnek részt. A mesterek Európa különböző országaiból érkeznek (Olaszországból, Ukrajnából, Oroszországból, Magyarországról és Ausztriából). Ők otthonról hozott, saját szerszámaikkal mutatják be mesterségük fortélyait. A színes program érdekességeiből a harangöntést, a szekérkerékre való ráfhúzást és a lópatkolást ajánlják a szervezők és a közönség figyelmébe. A kovácsmesterek a harangöntés technikájának csínját-bínját mutatják be a városlakóknak a főtéren berendezett kovácsműhelyben, ahová kicsiket és nagyokat is szívesen várnak. Szervezők: Kónya Ádám Művelődési Ház, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Nagy György ötletgazda.

Elkezdődött a hetedik pulzArt kortárs művészeti fesztivál előadásaira szóló jegyek árusítása a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában és a biletmaster.ro webáruházban. A négynapos, szeptember 19–22. között megrendezésre kerülő esemény kínálata igyekszik lefedni a művészeti ágak nagy részét oly módon, hogy a meghirdetett programpontok illeszkedjenek az ez évi tematikus Diákok éve koncepcióba is. Az érdeklődők számíthatnak koncertekre, színházi előadásokra, bábelőadásra, kiállításokra, irodalmi programokra, filmvetítésre és műhelymunkákra egyaránt.

Nyolcbelépős programpontra lehet jegyet váltani a városi kulturális szervezőirodában, amelyek ára 10 és 30 lej között mozog. A diákok és nyugdíjasok 50 százalékos kedvezményben részesülnek, viszont a kedvezményes jegyek kiváltása csak személyesen, diákigazolvány vagy nyugdíjszelvény felmutatásával lehetséges a hétfőtől csütörtökig 9–16, péntekenként 9–13 óráig nyitva tartó kulturális szervezőirodában.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Szep­tember 4-én, szerdán 18 órától, illetve szeptember 5-én, csütörtökön 11 órától új szereposztásban játsszák A halhatatlanságra vágyó királyfi című előadást a bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás Csüdöm Eszternél a 0755 335 400-as telefonszámon. Jegyeket váltani 7 lejért a helyszínen lehet az előadások előtt fél órával.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság-rózsafüzér; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től és 18.30-tól műsorismertető; 17.15-től örvendetes rózsafüzér; 18 órától Úrangyala; 18.35-től esti mese; 18.40-től zsolozsma – esti dicséret; 19 órától szentmise Szaniszlóról; 19.50-től A hét plébániája; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő és Kalandok a természetben – amerikai animációs, családi, kalandfilm, románul beszélő; 18.15-től Jó srácok – amerikai vígjáték, románul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő; 20.30-tól A bűn királynői – amerikai krimi-dráma, akciófilm, román felirattal; 21 órától Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása – amerikai akcióthriller, magyarul beszélő. Szerdán: 16.30-tól Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, román felirattal és románul beszélő; 18.30-tól Pompon Klub – angol vígjáték, magyarul beszélő; 18.45-től Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása – amerikai akcióthriller, román felirattal; 20.15-től Volt egyszer egy… Hollywood – amerikai–angol krimi, dráma, thriller, román felirattal; 21 órától Raoul Taburin – francia–belga vígjáték, román felirattal. Csütörtökön: 16.30-tól A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő és Kalandok a természetben – amerikai animációs, családi, kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 18.45-től Jó srácok – amerikai vígjáték, magyarul beszélő; 20.30-tól Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása – amerikai akcióthriller, magyarul beszélő; 21 órától A bűn királynői – amerikai krimi-dráma, akciófilm, román felirattal.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. Sepsiszentgyörgyön kedden a Krisztus Király-templom örökös szentségimádási nap. 8 órakor teszik ki a szentséget imádásra, majd a lelkiségi csoportok a következő beosztás szerint végzik az imaórát: 8 órától közösen, 9 órától a Pro Vita Hominis, 10 órától a Rózsafüzér társulat, 11 órától a Fokolár közösség, 12 órától a plébániai ifjúsági közösség, 13 órától a plébánia gyerekeinek közössége, 14 órától a Hit és Fény, 15 órától a ferences világi rend, 16 órától az Élet a Lélekben imacsoport, 17 órától közösen, 18 órától ünnepi szentmise.

SZENT IGNÁC-I LELKIGYAKORLAT. Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban Darvas Piroska segítőnővér vezetésével személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat lesz október 7–13. között. A lelkigyakorlat elemei: négy személyes elmélkedés, közös ima, észlelési testgyakorlatok, naponta személyes beszélgetés a kísérővel, szentmise, gyónási lehetőség, csend a lelkigyakorlat egész ideje alatt, igény szerint svéd masszázs. Legtöbb 6, 20–60 év közötti személy jelentkezését várják szeptember 30-ig a 0743 753 494-es telefonszámon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utca 10. szám alatti Transfarm (telefon: 0267 315 136 éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ASZFALTOZÁS. Szeptember 4-ig aszfaltoznak Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren, a Gróf Mikó Imre utca és a jelzőlámpák közötti szakaszon. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra kerül sor. Kérik a gépjárművezetőket, hogy a fent említett időszakban ne parkoljanak ezen a szakaszon.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Bibarcfalván és Bodosban, kedden Köpecen és Miklósváron a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.