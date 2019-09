JELÖLI MAGÁT A NAGYBÁCSI. Habár néhány napja még arra panaszkodott, hogy a „kretének” azzal próbálják őt lejáratni, hogy azt terjesztik, államfői babérokra tör, miközben neki egyetlen célja a szervezett bűnözés elleni küzdelem, Alexandru Cumpănaşu – aki a Caracalban elrabolt és valószínűleg megölt Alexandra Măceşanu nagybátyjaként is ismert – hétvégére meggondolta magát, és bejelentette, hogy indulni fog az elnökválasztáson.

A Facebookon több mint 284 ezer követője van, bejegyzései alapján nagy hazafinak tartja magát (ami magyarellenességben is megnyilvánul, az úzvölgyi temetőfoglalásról például több valótlanságot is állított). Cumpănaşu minden lehetőséget megragadott, hogy unokahúga feltételezett meggyilkolása kapcsán szerepeljen a nyilvánosság előtt, aztán egyszer csak kezdett sok lenni belőle, és a központi lapok elkezdték alaposabban megvizsgálni a szénáját. Azt lehetett tudni, hogy egy civil szervezet és egy koalíció vezetője, de most derült ki, hogy az elmúlt években folyamatosan irdatlan mennyiségű közpénz és jól fizető állami szerződések körül forgott. (Főtér)

ENNYIT ÉR EGY EP-MANDÁTUM. Adott egy munka, amelyet baromi jól megfizetnek, és az ember csak nagy ritkán kap maximum kétpercnyi felszólalási jogot, amikor jól elmondhatja, hogy: „Bla-bla-bla, az általam képviselt közösség jogai, bla-bla-bla-bla.” Ráadásul mindezt Brüsszelben. Az Állandó Választási Hatóság által nyilvánosságra hozott adatokból az derül ki, hogy van román politikus, aki 325 ezer eurót fizetett, hogy európai parlamenti képviselő lehessen. Az NLP, a Pro Románia és az LDSZ jelöltjei pártonként csaknem másfél millió eurót dobtak össze a kampányban saját zsebükből. A legelkötelezettebb Vasile Lungu volt, aki a Népi Mozgalom Pártjának jelöltjeként 325 ezer eurót csípett le a konyhapénzből, de a Pro Románia jelöltje, Ana Luca Sigina is lazán bedobott 323 ezer eurót. Rajtuk kívül még 13 olyan jelölt volt, aki bőven százezer euró fölötti összeget fizetett, hogy elindulhasson a május 26-án lezajlott európai parlamenti választásokon. Ezek a „magánszektorból” érkező „hozzájárulások” eleve nem jogosultak arra, hogy a választási hatóság megtérítse őket, de hát a jó befektetés, az jó befektetés. (Főtér)