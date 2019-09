A veretlenségét őrző Sepsi OSK ma a Dinamo csapatával játszik a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának zárómérkőzésén. A László Csaba edzette piros-fehérek a Dušan Uhrin Jr. irányította fővárosi labdarúgók ellen szereznék meg idénybeli első hazai sikerüket. A 21 órakor kezdődő találkozót az aradi Ovidiu Hațegan vezeti, a mérkőzést a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport élőben közvetíti.

A pontvadászatban a legjobb védelemmel rendelkező háromszéki csapat az előző fordulóban döntetlent játszott az újonc Academica Clinceni vendégeként, míg a bukaresti együttes 3–0 arányban nyert hazai pályán az FC Hermannstadt ellen. A Sepsi OSK és a Dinamo története során hatszor találkozott, a piros-fehérek eddig mindössze egyszer tudták legyőzni fővárosi ellenfelüket, a 18-szoros bajnok háromszor gyűjtötte be a három pontot, két mérkőzés pedig gól nélküli döntetlennel ért véget. A 9 ponttal nyolcadik szentgyörgyi alakulat hazai pályán mindhárom mérkőzésén osztozkodott a pontokon, viszont a 6 ponttal kilencedik bukaresti gárda idegenben mind a négy meccsét elvesztette. A szezon elején a Dinamo kispadjára a Sepsi OSK korábbi edzője, Eugen Neagoe ült le, viszont a kiábrándító idénykezdet után az egészségügyi problémákkal küszködő szakember távozni kényszerült. Helyére Dušan Uhrin Jr. érkezett, a cseh trénernek pedig nem ismeretlen a román labdarúgás, hiszen korábban a Temesvári Politehnica és a Kolozsvári CFR csapatában is megfordult.

A Dinamo szurkolótábora szervezett módon nem vehet részt a szentgyörgyi mérkőzésen korábbi rendbontások miatt, azonban egyénileg sikerült hozzájutniuk mintegy 150 jegyhez, így a hazai közönség között helyet foglalva jelen lesznek a stadionban. A Sepsi OSK vezetősége szerint éppen ezért fokozottabb biztonsági intézkedésekre lehet számítani az O-szektorban és környékén, valamint fontolóra veszik azt a lehetőséget is, hogy a fővárosi szurkolók elkülönítése érdekében mégis megnyissák a vendégszektort.

Fotó: Henning János

„A szurkolók mellett én is azt várom, hogy végre megtörjön a jég, és egy idegenbeli siker után legyen meg az első hazai győzelmünk. A csapat készen áll a mérkőzésre, a labdarúgók között van egy egészséges konkurencia, ami csak előbbre vihet bennünket. A Dinamo ellen nem lesz egyszerű, főleg hogy a legutóbbi fordulóban győzni tudtak, azonban mi sem vesztettünk idegenben, még ha nem is játszottunk jól. Sokan győzelemre számítottak, viszont ilyen a labdarúgás, minden a pályán dől el. Ha két napig játszodtunk volna a Clinceni ellen, akkor sem tudtunk volna több gólt lőni. Ezen változtatnunk kell, a Dinamo ellen gólokat kell szereznünk, hogy a három pontot itthon tarthassuk. Fontos számomra, hogy már a sokadik majdnem telt házas mérkőzésünket játszhatjuk. Ez a játékosok érdeme is, hogy vissza tudták hozni a szurkolókat a lelátókra, és ezúttal a bizalmukat szeretnénk meghálálni, ezért a pályára lépő labdarúgóknak mindent meg kell tenniük a győzelemért, ugyanis a három ponttal stabillá tehetnénk helyünket a rangsorban” – mondta László Csaba vezetőedző.

Pavol Šafranko augusztusban csatlakozott a háromszéki együtteshez, azonban annak ellenére hamar beilleszkedett a csapatba, hogy nem vett részt a közös felkészülésen. A leigazolása óta három mérkőzésen bizonyította rátermettségét, bár az első gól még várat magára. „Jó csapatot alkotunk, és ha a saját játékunkra össz­pontosítunk, és a legjobbat adjuk ki magunkból, győzni tudunk a Dinamo ellen. Még csak három mérkőzésen léptem pályára, nehéz véleményt mondanom a román bajnokságról, de azt látom, hogy a játékosok többsége egyénileg magas szintet képvisel. Úgy vélem az edzőnk erős csapatot épít fel, és nem maradnak el a győzelmek sem” – nyilatkozta a csatár.

További eredmények, 8. forduló: FC Botoșani–Academica Clinceni 2–2 (gólszerzők: Țigănașu 4., Ofosu 26., illetve Buziuc 37., Vojtuš 45.), FC Voluntari–Craiova 1–2 (gsz.: Avto 16., illetve Mihăilă 46., Roman 87.), Medgyesi Gázmetán–Jászvásári Politehnica 3–2 (gsz.: Constantin 58. – tizenegyesből, Chamed 67., S. Buș 73., illetve Bălan 48., 52. – tizenegyesből), Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR 3–2 (gsz.: Radunović 38. – tizenegyesből, 64. – tizenegyesből, Gheorghe 57., illetve Păun 27., 90+1.), FC Hermannstadt–Chindia Târgoviște 2–1 (gsz.: Petrescu 17., Debeljuh 75., illetve Florea 48.).

Három játékos kapott behívót a válogatottba

A sepsiszentgyörgyi csapatból három labdarúgó kapott behívót a válogatottba, Pavol Šafranko a szlovák, Florin Ștefan a román és Nicolae Carnat a román huszonegy év alatti nemzeti együttesben játszhat a bajnoki szünetben.

A szlovák válogatott az Európa-bajnoki selejtezőben szeptember 6-án a világbajnoki ezüstérmes horvát csapatot fogadja, majd három nappal később a magyar válogatott ellen lép pályára a Groupama Arénában. A 24 éves csatár eddig két tétmérkőzésen lépett pályára a szlovák válogatottban, a selejtezőben Wales és Magyarország ellen is csereként kapott lehetőséget.

Pavol Šafranko. Fotó: Sepsi OSK

A 23 éves balhátvéd először szerepelhet a Cosmin Contra irányította felnőtt román nemzeti csapatban, miután Nicuşor Bancu sérülés miatt kénytelen kihagyni a Spanyolország és Málta elleni Eb-selejtező mérkőzéseket. Ștefan korábban Mirel Rădoi koroszályos együttesében kapott lehetőséget, és komoly szerepet vállalt abban, hogy a román válogatott elődöntőbe jutott a huszonegy év alatti Európa-bajnokságon.

A szintén csatár, Nicolae Carnat újoncnak számít a huszonegy év alatti román válogatottban, viszont a 21 éves támadó korábban három mérkőzésen játszott a tizenhét év alatti nemzeti csapatban. A Mirel Rădoi irányította labdarúgók szeptember 10-én a dánok elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkoznak be a 2021-ben rendezendő Európa-bajnokság selejtezőjében. A csoportban még Ukrajna, Finnország, Észak-Írország és Málta szerepel. A 16 csapatos tornára Magyarország és Szlovénia rendezőként szerzett indulási jogot.