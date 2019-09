Fellépnek: felnőtt kategóriában: a temesvári Eszterlánc Néptánccsoport, a kolozsvári Ördögtérgye Néptáncegyüttes, a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes, a kászonaltízi Sirülő Néptánccsoport, a kolozsvári Szarkaláb Néptáncegyüttes, a zilahi Terbete Néptáncegyüttes; gyerek kategóriában: a nyárádszeredai Apró Bekecs Néptáncegyüttes, a székelyudvarhelyi Serittő Néptáncegyüttes, a szovátai Sirülők Néptáncegyüttes. Meghívottak: a Tokos Zenekar és Berecz András. Házigazdák, szervezők: a sepsiszentgyörgyi Kincskeresők Néptáncegyüttes és a Százlábú Néptáncegyüttes. A belépés díjtalan.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Szeptember 4-én, szerdán 18 órától, illetve szeptember 5-én, csütörtökön 11 órától új szereposztásban játsszák A halhatatlanságra vágyó királyfi című előadást Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás Csüdöm Eszternél a 0755 335 400-as telefonszámon. Jegyeket váltani 7 lejért a helyszínen lehet az előadások előtt fél órával.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő és Kalandok a természetben – amerikai animációs, családi, kalandfilm, románul beszélő; 18.15-től Jó srácok – amerikai vígjáték, románul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő; 20.30-tól A bűn királynői – amerikai krimi-dráma, akciófilm, román felirattal; 21 órától Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása – amerikai akcióthriller, magyarul beszélő.

Telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

FÉSZEKMELEG A MÁRIA RÁDIÓBAN. A Fészekmeleg című műsor első kiadása 2011 őszén került adásba az erdélyi Mária Rádióban azzal a céllal, hogy a családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos jó gondolatokkal, megosztásokkal segítsék a családokat abban, hogy Isten akarata szerint éljék családi életüket, éljék meg szülői hivatásukat. A műsor kéthetente kedden (ma is) 14–14.30 óráig hallgatható; szerkesztői a kézdivásárhelyi Kertész Tibor és Marika, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának munkatársai.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. Sepsiszentgyörgyön ma van a Krisztus Király-templom örökös szentségimádási napja. A 7.30-tól kezdődő szentmise után 8 órakor teszik ki a szentséget imádásra, majd a lelkiségi csoportok végzik az imaórát a következő beosztás szerint: 8 órától közösen, 9 órától a Pro Vita Hominis, 10 órától a Rózsafüzér-csoportok, 11 órától a ferences világi rend, 12 órától a Hit és fény, 13 órától az Élet a Lélekben imacsoport, 14 órától a Fokolár közösség, 15 órától a Háló közösség, 16 órától az ifjúság, hittanos gyerekek, 17 órától közösen, 18 órától ünnepi szentmise.

Pályázat Pro Cultura et Arte díjra

A gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ 2019-ben Pro Cultura et Arte díjat alapít, hogy elismerje mindazon újságírók munkáját, akik az írott sajtóban megjelent cikkeikben kiemelten foglalkoznak és tesznek az erdélyi magyar kultúra és művészet tényszerű bemutatásáért és népszerűsítéséért. A díjat évente egy személynek ítéli oda az erre a célra kijelölt zsűri a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Gyergyószárhegyen szervezett találkozója alkalmával. A kezdeményezés bátorítani kívánja azokat az újságírókat, akik tesznek a hagyományos értékek, a kultúra terjesztéséért, kerülve a kétes minőségű, kattintásvadász és egyben minőség- és kultúraromboló cikkeket és eszközöket. A díj pénzjutalommal és elismerő oklevéllel jár. A díjat Gyergyószárhegyen a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének ünnepi díjátadóján adják át. Az első alkalommal átadandó díj pénzjutalmának értéke 1000 lej. Bármely újságíró benevezhet az általa kiválasztott és beküldött három írással, de bármely újságíró vagy lapszerkesztő is javasolhatja munkatársát szeptember 15-én éjfélig. A zsűrit három személy alkotja, akik közül egyet-egyet a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, illetve Hargita Megye Tanácsa és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ jelöl ki. A benevezett írásokat a kastelylazar@gmail.com e-mail-címre kell eljuttatni.

Röviden

ASZFALTOZÁS. Szeptember 4-ig aszfaltoznak Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren, a Gróf Mikó Imre utca és a jelzőlámpák közötti szakaszon. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozás van érvényben. Kérik a gépjárművezetőket, hogy a fent említett időszakban ne parkoljanak ezen a szakaszon.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Köpecen és Miklósváron, szerdán Felsőrákoson a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak.

ÁRAMSZÜNET. Málnásfürdőn ma 9–16 óráig a központtól Zalánpatakig és a hétvégi házaknál; Előpatakon szerdától péntekig naponta 9–16 óráig az Ojtoz utcában szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

HÍMZŐTÁBOR FELNŐTTEKNEK. A Szent László Kolping család részeként működő Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör szep­tember 1–3. között Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József római katolikus plébánián napközis ingyenes hímzőtábort tart felnőtteknek. Előadás tart dr. Illés Károlyné hímző, a népművészet mestere (Békéscsaba) és Tarsoly Ibolya népi iparművész (Debrecen). A programon vetített képes előadással egybekötve tanítják kezdőknek és haladóknak a Kárpát-medencében, Erdélyben előforduló hímzéseket lakástextíliákon és viseleteken.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsi­szentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MERT KUPA. Szeptember 7-én második alkalommal rendezik meg a MERT–MPP Kupát a Sepsi Arénában 30 év feletti játékosoknak. Telefon: 0745 920 988.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utca 10. szám alatti Transfarm (telefon: 0267 315 136 éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.