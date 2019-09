A pályázható összeg 26,8 millió euró, ebből 16,8 millió euróra azok pályázhatnak, akik új feldolgozók építését és felszerelését szeretnék megvalósítani, a fennmaradó 10 millió eurót pedig a már működő feldolgozók korszerűsítésére különítették el. A pályázatokat egészen jövő év január végéig lehet letenni, illetve feltölteni az országos vidékfejlesztési ügynökség (Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség) számítógépes rendszerébe. A sikeres pályázat útján a teljes beruházás értékének felét lehet visszaigényelni támogatásként, vagyis 50 százalékos önrész szükséges. A teljes beruházás értéke 600 ezer eurótól 1,5 millió euróig terjedhet, a pályázat komplexitásának függvényében, kisebb a támogatás, ha a pályázó csak a feldolgozást, illetve annak modernizálását foglalta be az üzleti tervébe, nagyobb viszont a támogatás, ha a piaci ellátási lánc (termelés, feldolgozás és értékesítés) két vagy mindhárom szakaszát szeretné megvalósítani a pályázott pénzzel.

Az igazgatónő elmondása szerint csak az pályázhat, aki megtermeli a feldolgozandó alapanyagot, vagyis a természetből vagy a felhagyott ültetvényekről összegyűjtött gyümölcsök (pl. áfonya, szamóca, ribizli, dió, mogyoró stb.) feldolgozása nem támogatható. Támogatható a gyümölcspálinkák, -párlatok készítése is, itt viszont csak azon kis cégek pályázhatnak, amelyeknél az alkalmazottak száma nem haladja meg a 9 személyt. Ugyanakkor pályázhatnak a gyümölcstermesztők szakmai szervezetei is. A pályázat útján elszámolható a tárolók, a feldolgozóüzem és az értékesítő üzlet megépítése, a válogató-, mosó- és feldolgozóberendezések megvásárlása, mobil feldolgozók vásárlása, öltözők és laboratóriumok építése és felszerelése, sajátos szállító-, valamint hűtőberendezéssel felszerelt járművek vásárlása, ciszternák vásárlása. A támogatás teljes értékének 5 százalékáig elszámolhatóak a feldolgozott termékek reklám- és marketingköltségei is.

Magánszemély nem pályázhat. Pályázni csak engedélyezett magánszemély (PFA), egyéni vállalkozás (II), családi vállalkozás, cég, részvénytársaság tud, pályázhatnak továbbá mezőgazdasági szövetkezetek, mezőgazdasági szövetkezeti társasok, valamint a mezőgazdasági minisztérium által elismert termelői csoportok. Az érdekeltek a pályázati tájékoztatót az országos ügynökség honlapján (afir.info) tanulmányozhatják.