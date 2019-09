Következő írásunk

A negyedosztályú labdarúgó-bajnokságban három fordulót követően három csapat továbbra is hibátlan. A gólkülönbség alapján első Papolci FC mögött Bardoc és Barót is százszázalékos mérleggel rendelkezik, a listavezető az első és a második mérkőzéshez hasonlóan ebben a fordulóban is ötször volt eredményes.