A két egyesület vezetői hétfőn közös sajtótájékoztatón számoltak be a versennyel kapcsolatos fejleményekről. „Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a mozgás fontosságára, hangsúlyozva annak a tudatos és egészséges életmódra nevelő hatását. A közeljövőben szeretnénk országos rendezvénnyé emelni az eseményt, bővítve a megyei sportturizmus palettáját”– jelentette ki Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke.

Birtalan Csanád, a Fitness Tribe elnöke hangsúlyozta: az elmúlt időszakban az egyesületi tagok több maratonon is részt vettek, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy ezek a sportesemények fesztiválszerű, turizmust fejlesztő események is egyben, és ezért gondolták, hogy Háromszéken is meghonosítják a maratont.

A Visit Covasna Maraton első kiírására eddig 165 versenyző jelezte indulási szándékát, ők a Bertis Maratonon, váltóban vagy a 10 kilométeres Pepsi 10K távon tehetik próbára magukat. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, számukra hirdették meg a ChocoPack Kid’s Race-t: az óvodások 400, a kisiskolások 800, míg az 5–8. osztályosok 1200 métert szaladnak.

A viadalra már külföldi futók is jelentkeztek: az ugandai Ismail Ssenyangenek ez lesz a 17. maratonja, és 2 óra 20 perc alatt teljesítené a távot; az egyiptomi futónő, Manal Rostom a 10 km-es távon indul, míg a kenyai Paul Muturinak ez lesz az első hivatalos maratonja.

A többnyire aszfalton zajló verseny résztvevői a Kovászna melletti Tündérvölgyből rajtolva, hét orbaiszéki településen áthaladva ugyanoda érkeznek vissza. Szeptember 12-ig még lehet nevezni a megmérettetésre a marathon.visitcovasna.com oldalon. (t)