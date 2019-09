Hazaváró Olasztelek

Pénteken és szombaton a művelődési ház fogadta be a szórakozni vágyókat. Koncertezett a baróti Take Me To The Sunrise együttes, megnyitották Tókos Csaba Csodavilág című fotókiállítását, fellépett a vasárnapi iskolások furulyacsoportja, a Cygnini Régizene- és Táncegyüttes reneszánsz táncokat, a színjátszó fiatalok vidám jelenetet adtak elő, a Hajnalcsillag néptánccsoport pedig előadással szórakoztatott. A játszótér az olasztelekiek régi barátai, az anyaországi Ácsi Bakancsos Klub tagjainak köszönhetően volt érdekes: légvárakat szereltek fel, lehetett kincset keresni, bicikli- és ügyességi versenyen bizonyítani.

Vasárnap a református templomot színültig megtöltő ünneplő közösség számára Egyed-Kolumbán László kilyéni lelkész hirdetett igét a Timóteushoz írt második levél 1:14 alapján – A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentszellem által. Mint mondotta, bár a kincs fogalmát sokféleképp meg lehet fogalmazni, valódi – és azok nem tárgyiak – csak néhány van. Ilyen a hit, amelyet Istentől kaptunk ajándékba, és a gyülekezet, amely a hit megéléséhez segít hozzá. Manapság, amikor annyiféle módon nézhetünk istentiszteletet, hallgathatunk remek előadásban vallásos dalokat, azt mégsem érezhetjük elégnek: mert nem közösségben éltük meg, mert otthon ülve nem érezzük, mennyi­re összetartozunk, mennyire egymás testvérei, gyerekei és szülei vagyunk. Az olasztelekiek a falutalálkozókon is értik és érzik ezt az áldást – fogalmazott a tiszteletes.

Tüzes-Bölöni Ferenc helybeli református lelkész az ötvenéves kortárstalálkozóra érkezőket üdvözölte, majd az Ácsról érkezett barátaiknak mondott köszönetet, amiért tevékenységükkel évről évre hozzájárulnak a falutalálkozó sikeréhez. Az ácsi Természetjáró Bakancsos Klub elnöke, Tóth János a két település lelki összetartozásáról szólt.

A kortárstalálkozóra érkezők virágot kaptak, és jutott a szép szóból azoknak is, akik óvónőként – Kolumbán Hajnal és Tordai Judit –, majd tanítónőként – Ilkei Julianna és Szabó Csilla – egyengették útjaikat. A Harmónia kórus, a fiatalok gitárral kísért éneklését, Tüzes-Bölöni Noémi és Egyed-Kese Erika szavalatát követően az ünnepeltekhez Bartha Imre szólt, a friss „ötvenesek” közül Egyed Zoltán, Kósa Ilona Imola és Máthé Sándor fejezte ki háláját „az éltető és gondoskodó” Olaszteleknek és a falu közösségének. A következő nemzedék nevében Máté Imre vette át a kezdetektől vezetett emlékalbumokat és a vándorkopjafát. Az ünneplő közönség soraiból Máthé Ágnes, Balázsi László és Molnár Ferenc emelkedett fel, hogy versmondással kedveskedjen, Gere Ignác pedig a befogadásért és az olasztelekiektől kapott szeretetért mondott hálát.

Az ünnepélyt követően a templom előtti téren szeretetvendégség közben egymás társaságának örülhettek, végig lehetett haladni az ötletes falutörténeti ösvényen – az elmúlt évszázadok jeles eseményeit, épített örökségét és örökségét jelenítik meg az igényesen megfestett kőrajzok –, a termékbemutatón meg lehetett csodálni, mi minden terem meg, készül el a dolgos nép keze által.