Az augusztus végi új kenyér, a község református többsége által ünnepelt új zsenge ünnepe Réty és a hozzá tartozó falvak ünnepévé fejlődött, falutalálkozóvá, egyre rangosabb vallási, művelődési eseménnyé, ahol minden évben megjelennek a községközpont testvértelepülései és az egyházköz­ségek testvérgyülekezetei is. Réty együtt ünnepelt a testvértelepülés Inárcs küldöttségével, egyházközsége a bicskei református küldöttséggel, Komolló pedig a Fehér megyei szórvány, Vajasd testvérgyülekezetével. A templomokban, de a szabadidőpark színpadán is megáldották az idei év új kenyerét.

Mindkét napnak megvoltak a jeles eseményei. A jelenlevők a templomi szertartások mellett a Kormorán-koncertet tartották kiemelkedőnek, a zenéjével is biztató-erősítő fellépésüket, amelyen jelen volt az együttes főembere, Koltai Gergely is. Vasárnap a rétyi születésű Antos Jánosról (1819–1906), az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc alezredeséről emlékeztek meg születésének 200. évfordulója alkalmából, ezzel Réty családorvosa, dr. Mester-Nagy Levente örvendeztette meg hallgatóságát, és társult hozzá az alkonyati hangulatban a Rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar fellépése, amely népdalfeldolgozásokkal, operettrészletekkel és fülbemászó filmzenével érdemelte ki a többször megismétlődő tapsot. Szólót énekelt Domboráné Szántó Anikó és Mihály Zsolt, vezényelt Maksai József.

Szombaton nem maradt el a Sport és Kulturális Központ felé tartó hagyományos zenés felvonulás, a szabadtéri színpadon Könczei Katinka bitai lelkipásztor áldotta meg az új kenyeret, a helyi óvodások és iskolások is bemutatták műsorukat, a felnőtteket a Szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör és a vajasdi Margaréta néptáncegyüttes szórakoztatta. Nagy sikere volt annak az állatkiállításnak, melyen népes tulajdonos-gyereksereg tartotta a bemutatót a többi gyerek alkotta nézőközönség előtt. Volt ott félszáz fajta élőlény: póniló, az égadta mindenféle szárnyas, még selyemcsirke és selyemtyúk is, kacsák, galambok, nagyfülű belga nyúlak, fajkutyák, cicák – nagyok és picik –, tengerimalacok, de a Prokop-unokák hoztak egy hangos törpepapagájt és egy szibériai aranyhörcsögöt is.

Az Antos-kúriában megnyitották a helyben lakó Kovács Lajos műkedvelő művész festményeit, faragványait bemutató tárlatot. Tapssal jutalmazta a népes közönség a rétyi nőszövetség kórusának előadását. Nem hiányozhatott a programból a minifoci, a traktoros felvonulás és az autós ügyességi verseny sem. Vasárnap este bemutatkozott Keresztes Ildikó zenekara, majd tábortüzet gyújtottak.