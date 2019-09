Nagyborosnyó előtt fél gőzzel

Kikanyarodsz balra, aztán jobbra, de óvatosan, itt már volt gumidefektem is. Vonat jobbról nem jön, balról nem látszik semmi a bozóttól, de remélem, fütyül, hogy legalább meghalljuk. Finoman a pedállal, nehogy a síneken fulladjon le a motor. Tehetnének ide is egy sorompót, a mai világban nem nehéz megoldani a távirányítást, de törődnek is ezek az emberek biztonságával... A minap is elütöttek valakit, már nem emlékszem, hol, de mindegy is, bárhol megtörténhet. Mindig a sofőröket hibáztatják, pedig egy kicsit a maguk háza táján is keresgélhetnének. Talán én kaszáljam le a gyomot helyettük? S én egyengessem el az utat is, hazafelé a munkából? Jaj, vigyázz, szinte rámentél arra a hegyes vasra. Azért örülök, hogy nem én vezetek, mert amennyit csak ennél az átjárónál mérgelődtem, arról beszélni sem érdemes: ha összeadom az elveszett időt, magam is megijedek tőle. Huh, bolond kutya, mit keresel az úton? Szerencséd, hogy nincs sebességünk! Ne gázolj rá, érünk be a faluba. És vannak még gödrök is, habár nem ekkorák.

Azt hallottam, korszerűsítik a vasutat. Hiszem, ha látom! Ma lassabban járnak a vonatok, mint a kommunizmus idején, sőt, lassabban, mint a múlt század elején. Emmán fejlődés! Az utakat még újraaszfaltozzák – abban sincs mindig köszönet, például itt, a Réty–Zágon szakaszon nem olyan régen javítottak, de már rongyolódik, és olyan hepehupás, mint egy gyenge hullámvasút –, de olyan nincs, hogy egy vasúti átjáró jól járható legyen. Az országutakon még elfogadható az állapotuk, a többivel azonban senki nem törődik. Még Sepsiszentgyörgy kijáratánál sem, mit várjunk akkor a falvak végén? Gondolják, a parasztnak így is megteszi...

Flancolni ellenben tudnak: megépítették a föld alatti átjárót a sepsiszentgyörgyi állomáson, mert valakinek kellett az állami megrendelés. Olyannak, akit kineveztek, mert nem ért a mesterséghez, az biztos. A nyár elején voltam kint a gyermekeknél, utaztam mindenféle járművel, hát ott az utas kényelmét szolgálja az egész rendszer! Ahol nincs mozgólépcső vagy lift, egyszerű lejtő vezet a vonathoz, buszhoz, hajóhoz, nem kell a bőröndökkel fel-le lépcsőzni, gurulnak utánad. Itt meg cipekednek az öregek a fájós lábukkal, derekukkal a huzatban, hogy szakadnak meg: így fest a modernizálás errefelé.

Csak azt nem értem, hogy nagyapáink idejében miért tudták jól megcsinálni a dolgokat, és manapság az összes csúcstechnológiával miért nem képesek legalább olyan szinten működtetni a vasutat? Ne felelj, ugyanarra gondolunk. Meg aztán úgyis hiába, nem hallja meg senki a mi panaszunkat. A szekér mögött ne állj meg, kicsit odébb félrehúzhatsz, ott kiszállok. Köszönöm, hogy elhoztál. Kívánom, hogy szerencsésen célhoz érj, de ha valami gond adódik, hívjál...