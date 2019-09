Folytatódik a Néppárt tiltakozássorozata

Székelykeresztúron folytatódott az Erdélyi Magyar Néppárt Ne bántsd a magyart! elnevezésű tiltakozássorozata. A megmozduláson 500 székely zászlót osztottak ki a résztvevők között. A vasárnapi tiltakozás széles politikai és civil együttműködés eredménye, a Magyar Polgári Párt helyi tagjai és a Változás Székelykeresztúrért civil mozgalom is kivette részét az előkészítő munkából.

„A székely zászlók sokaságát látva köszönetünket kell kifejeznünk azoknak, akik ilyen módon – ötszáz székely lobogó örökbe adásával – biztosítják a szimbólumhasználatot. Teszik ezt egy olyan időszakban, amikor a hatalom minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni és ellehetetleníteni jelképeink szabad használatát. Épp ezért arra kérem a jelenlévőket, hogy e zászlók ne csak az otthonok díszei legyenek, hanem alkalomadtán hozzák ki őket a közterekre, így jelezve, hogy itthon vagyunk és nem félünk jelképeinket használni” – kezdte felszólalását Csomortányi István.

A Néppárt elnöke kettős évfordulóra hívta fel a jelenlévők figyelmét: száz éve fejeződött be a román adminisztráció erdélyi kiépülése, valamint harmincéves a rendszerváltozás. „Az elmúlt száz év tanulságait nem kell sorolnunk. A csődös államvezetésről maga a románság mond véleményt azzal, hogy milliós tömegekben hagyják el az országot. Megállapíthatjuk: az elmúlt évszázadban semmi nem változott, az országos politikai elit célja pedig továbbra is az, hogy egy egynyelvű, egyvallású és egynemzetiségű országot teremtsenek, de mi, erdélyi magyarok nem akarunk és nem is fogunk a szászok sorsára jutni.

Harminc évvel ezelőtt Temesváron Tőkés László ledöntötte a hallgatás falát. A mi generációnknak ma az a feladata, hogy ledöntse a hazugság falát is” – hangsúlyozta Csomortányi annak kapcsán, hogy a bukaresti államvezetés újra és újra „kijátssza a magyar kártyát”, ezzel próbálva meg leplezni az ország sikertelenségét.

„Közösségünk újra egy választási kampány előtt áll, mely során egyesek a tiszteletről fognak beszélni. Fontos hangsúlyoznunk: tiszteletet várunk el azoktól is, akik a nevünkben Bukarestben ügyködnek, s ehhez az is hozzátartozik, hogy őszintén beszélhetünk közös dolgainkról, hamis jelszavak használata nélkül. Nap mint nap tapasztaljuk: mára már akkora a különbség a valóság és a sajtóban megjelent híresztelések között, hogy arra csak a kommunista diktatúra idején volt példa. Mára oda jutottunk, hogy folyamatosan egységről beszélnek, miközben mindenki tudja, az semmi másról nem szól, csak a politikai monopólium megtartásáról. Bizalomról és biztonságról beszélnek, miközben a napi szintű magyarellenesség bizonyítja, hogy nem vagyunk biztonságban, az elöljárók korrupciós ügyei miatt pedig egyre inkább csökken az állampolgárok politikusokba vetett bizalma. Ha valóban élhető jövőt szeretnénk biztosítani közösségünknek, akkor az új egység útjára kell lépnünk, melyen mindenkinek helye van. Az új egységnek a közös erdélyi magyar érdekről kell szólnia, nem pedig az egyéni számításokról és politikai haszonszerzésről” – jelentette ki Csomortányi István.

A székelykeresztúri tiltakozáson elhangzott: a következő megmozdulásra október 1-jén kerül sor Marosvásárhelyen.