LEVERTÉK A HARGITAI RENDSZÁMOT. Ismeretlenek leverték Mamaián Székelyudvarhely volt polgármestere autójának rendszámát. Erről Bunta Levente tegnap számolt be. Közlése szerint az autóját vasárnap egy ma­maiai parkolóban hagyta, este pedig megrongálva találta.

„Valószínű, valakinek nem tetszett a Hargita megyei rendszám. A nyomok vandalizmusra utalnak. A gyűlöletbeszédek meghozzák a hatásukat. Aki ezt tette, annak nem kell sok, hogy egyebet is tegyen, ha alkalma van” – írta a volt polgármester. (Maszol)

ÚJ ÚTRA TERELTE A MEDVEGONDOK MEGOLDÁSÁNAK ÜGYÉT a 44 udvarhelyszéki közbirtokosságot tömörítő Zetelaki Területtulajdonosi Társulás: beperelték a környezetvédelmi minisztériumot a vadgazdálkodási törvények alkalmazásának elmulasztása miatt. Benke József, a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás elnöke és egyben a Zeteleka és Társai Vadásztársaság igazgatója elmondta, azért indítottak pert a környezetvédelmi tárca ellen, mert 2016 óta már 22 petíciót küldtek a minisztériumnak a medveproblémák ügyében, de még válaszra sem méltatták beadványaikat. „Két dolgot követelünk. Az első, hogy tartsák be a 2018-ból származó 148-as törvényt, amely kimondja, hogy évente kell jóváhagyni beavatkozási kvótát a nagyragadozókra. A második, hogy a minisztérium tartsa be saját rendeletét, a medvepopulációra vonatkozó akciótervet, amelyet tavaly hagytak jóvá, megjelent a Hivatalos Közlönyben, és érvénybe is lépett. Ebben szerepel az, hogy ahol sok medvét számláltak és sok volt a kár, ott vadgazdákra leosztva adnak kilövési kvótákat. (Székelyhon)

SÉRTETTE AZ ORVOS FELSZÓLÍTÁSA. A rendőrség és az orvosi kamara is vizsgálódik egy nagyváradi ortopéd orvos ügyé­ben, akit egyik páciense azért jelentett fel, mert az arra kérte: a vizsgálat előtt vegye le a nadrágját. Az orvos a jelek szerint nem akart visszaélni a helyzettel, mindössze azt jelezte a páciensnek, hogy a combján lévő sérüléseket csak úgy tudja megvizsgálni, ha levetkőzik. Mint kiderült, a beteg prózai okokból nem akart megválni nadrágjától: alatta nem viselt semmit. Még az sem térítette jobb belátásra, hogy az orvos közölte: a legkevésbé sem az intim testrészeire kíváncsi, de mivel nincs röntgenszeme, nadrágon keresztül nem tudja megállapítani, mi a baj. (Főtér)