Közel egy hónappal a 2019/2020-as női kosárlabda Nemzeti Liga rajtja előtt a Nagyszebeni MSK csapata visszalépett a küzdelemsorozattól, így a szakszövetségnél átalakították a Kézdivásárhelyi SE-t is magában foglaló Nyugati csoport menetrendjét. A hétről hat együttesesre apadt csoportban így 14 forduló helyett csak 10-et játszanak a bajnokság első szakaszában, október 2-a helyett pedig 9-én indul majd a pontvadászat.

A Kézdivásárhelyi SE idei első bajnokiját nem érintette a Nyugati csoport menetrendjének módosítása, hiszen eredetileg is a Marosvásárhelyi Sirius vendégeként kezdte volna meg a küzdelemsorozatot. A múlt heti sorsolás szerint azonban az Aradi ICIM pihent volna a nyitókörben, ám most a bajnoki ezüstérmes Szatmárnémeti VSK otthonában debütál a 2019/2020-as viadalban. A hatos harmadik párharca sem változott, hiszen a Kolozsvári U továbbra is a Nagyváradi CSU ellen kezd.

A felső-háromszékiek a 2. fordulóban (október 12.) a kincses városbélieket fogadják, a harmadikban (október 19.) Szatmárra látogatnak, a negyedikben (november 2.) a nagyváradi lányokat látják vendégül, az ötödik körben (november 24.) az Aradi ICIM érkezik Kézdivásárhelyre és november 30-án rajtol az alapszakasz első felének a vissza­vágója.

A Keleti csoportban továbbra is hét csapat szerepel, köztük a címvédő Sepsi-SIC, az ő idényük tervezett kezdete továbbra is október 2. Mint arról már beszámoltunk, a zöld-fehér mezes lányok idegenben, azaz a Brassói Olimpia otthonában kezdik a 2019/2020-as Nemzeti Ligát, hazai környezetben először a 3. fordulóban játszanak majd október 9-én a Bukaresti Rapid ellen. (t)