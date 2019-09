Édes valóság

Mi leszek, ha nagy leszek?

Emese gyerekként nem mutatott érdeklődést a cukrászszakma iránt, még édesanyja tortái, süteményei sem keltették fel benne az érdeklődést. Visszaemlékszik, hogy tízéves lehetett, amikor meg akart birkózni élete első mogyorós tortájával, amelyet anyukája születésnapjára szánt. A remekmű el is készült, s bár az édes helyett sós mogyoró került a süteménybe, a születésnapos akkor is a világ legfinomabb tortájának tartotta azt. Emese a biztató szavak után sem vágott neki a mesterségnek, érettségi után a kolozsvári egyetem földrajz szakára iratkozott be.



Hogyan tovább?

Az egyetem elvégzése után kedve támadt külföldön elhelyezkedni, ezért Bruggébe költözött, ahol dajkaként három gyerekre vigyázott. Igaz, hogy mindig is vonzónak találta a külföldi életet, ellenben a honvágy erősebbnek bizonyult, ezért egy év után úgy döntött, hogy hazaköltözik szülővárosába. Itthon egy telefonszolgáltatónál dolgozott, ahol időközben rádöbbent, hogy emberekkel szeretne a továbbiakban is foglalkozni. Mindez nagyon sokat adott neki emberismeretből, ellenben egy idő után úgy érezte, hogy kicsit többre vágyik, talán valami újat is kipróbálna.



A nagy kérdés

A próbálkozások után a párja tette fel a kérdést, hogy miért is nem vágnak bele az édesanyjával egy közös cukrászvállalatba. A férj biztató szavai felkeltették Emese érdeklődését, hiszen az anyukája, Bakó Mária többéves cukrásztapasztalatot tudhat a háta mögött, valamint ő is szívesen elsajátítaná mindezt, és emberekkel is nagyon szeret dolgozni. Ennek érdekében nyújtotta be a Start-up Nation pályázatot, amelyet elfogadtak, így 2017-ben már alá is írták a szerződést. A vállalkozás elindítását szolgáló előkészületek egyévnyi munkát jelentettek, az édesanyja nevét viselő Marie’s cukrászda 2018-ban nyithatta meg kapuit.



Anya-lánya vállalkozás

A sikeres indulás után már csak a finomabbnál-finomabb sütemények előállítása a cél. Ennek érdekében többnyire helyi termelőktől vásárolják az alapanyagokat, így mindig minőségi süteményekkel tudják kiszolgálni a vevőket. Mivel anya és lánya együtt dolgoznak, gyakran ütköznek nehézségekbe a munkájuk során, azonban mindig találnak rá megoldást, hogy együtt valami szépet alkossanak. Míg Mária a fő cukrász, addig Emese inkább dekorál, ízekkel kísérletezik, de ő foglalkozik a vásárlókkal is. Mindketten lelkiismeretesen dolgoznak, olyannyira, hogyha valamivel nem elégedettek, képesek akár négyszer is újból kezdeni. Emese nagyon hálás az édesanyjának, hiszen neki köszönheti a szakma elsajátítását, ugyanakkor reméli, hogy majd az ő gyerekei is tovább viszik mindezt.



Jelenleg

„Egy virágmag, amelyet elültetsz és most bontakozik ki” – így fogalmazná meg a vállalkozásuk jelenlegi helyzetét a fiatal Emese. A cukrászdájuk az, ahol mindketten megtalálták a helyüket, ugyanakkor teljesen kiélhetik kreativitásukat. Mindehhez hozzájárulnak az elégedett vásárlók visszajelzései, akiknek igényeit mindig próbálják kielégíteni új és hagyományos ízekkel egyaránt. A sepsiszentgyörgyi mezőnyben nyilván nincs könnyű dolguk, de Emese véleménye szerint, mindenkinek megvan a helye, nem konkurencia­ként tekint a többi cukrászdára, hanem inkább kollégákként néz rájuk. A jövőben az anya-lánya páros szeretné a cukrászdát bővíteni, hogy a vendégek helyben is elfogyaszthassák a kedvenc sütijüket, valamint a labor kiterjesztése is a terveik közt szerepel.

Csulak Noémi