Elkészült a kommandói tábor

Az iskolával közös udvaron levő, télen-nyáron üzemelő tábor új életet visz a legmagasabban fekvő háromszéki településre, hiszen nem csak hárommargarétás színvonalú szállás, hanem foci- és kézilabdapálya, valamint tábortűzhely is várja majd az odaérkező diákokat, sportolókat, emellett pedig más, a falubeliek által nyújtott szolgáltatásokra is lesz igény, ami jövedelmet jelent az ott élőknek – véli a megyevezető. Mint elmondta, az iskola építése is megkezdődhet már idén: a megyeháza minden bürokratikus akadályt elhárított, és pénzt is szerzett a kormánytól. Az új iskolának konferenciaterme is lesz, ami tovább bővíti a Kommandóra tervezhető programok sorát.