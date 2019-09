Az idei második érettségin 405-en vettek részt, 305-en idén fejezték be középiskolai tanulmányaikat, százan korábbi évek végzősei. Az ideiek jobban teljesítettek, de így is csak 99-en vették sikerrel az akadályt, 206-an megbuktak, ami egyötöde annak az 1023 idei végzősnek, akik júniusban beiratkoztak az érettségire. A pótérettségin egyformán buktak a magyar és a román tagozaton, a leggyengébb eredményeket a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból jegyezték, itt 42,86 százalékos az ötöst elérő vizsgázók aránya, a megyei tanfelügyelőség összesítőjéből ellenben nem derül ki, hogy matematikából, illetve történelemből külön-külön milyenek az eredmények. Románból 45,32 százalékos az átjutás, magyarból 96,67, a választott tárgyból 51,25 százalékos. A legtöbb pótérettségiző a Puskás Tivadar Szakközépiskolában fejezte be a tizenkettedik osztályt, itt hatvannégyből négynek sikerült a vizsgája. A megóvott dolgozatok újrajavítása után a végleges eredményeket szeptember 7-én teszik közzé.