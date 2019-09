Ismét egy lépéssel előbbre haladt a kézdivásárhelyi városi kórház fejlesztése, új endokrinológiai kabinet létesült – jelentette be tegnap délelőtt Canea-Kocsis András kórházmenedzser és dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos, a kórház volt főmenedzsere, jelenlegi szóvivője.

Elhangzott, hogy mindez egy hosszabb folyamat eredménye, először a kórház tisztségjegyzékét kellett az egészségügyi szaktárcánál módosíttatni, majd ezt az intézményt fenntartó városi önkormányzatnak is el kellett fogadnia. Új orvos is került a rendelőbe dr. Pályi-Kis Izabella endokrinológus szakorvos személyében. A rendelő a Gyárak utcájában, a volt üzemi rendelő épületének földszintjén működik mindaddig, amíg átadják a járóbeteg-rendelő új épületszárnyát. Dr. Kelemen András azt is elmondta, hogy Bokor Tibor polgármester a közelmúltban írta alá Gyulafehérváron a Központi Fejlesztési Ügynökségen a támogatási szerződést egy új járóbeteg-rendelő felépítésére. A helyi önkormányzat nyertes pályázatának értéke mintegy 2,5 millió euró, amiből félmillió eurót az orvosi felszerelésekre szánnak. Az új épületszárny a mostani járóbeteg-rendelő végében, arra merőlegesen épül fel, és ebben lel majd új otthonra az összes szakrendelő. Az új járóbeteg-rendelő bejárata a Vasút utcára nyílik majd. Egy másik megnyert pályázat a sebészeti osztály teljes felújítására vonatkozik, a támogatási szerződést már tavaly aláírták, a munkálatok hamarosan kezdődnek.

A nehézségekről szólva dr. Kelemen András kiemelte, hogy akárcsak a többi romániai kórház, a kézdivásárhelyi is pénzügyi gondokkal küzd – az egészégbiztosító által a betegek után fizetett összeg 2012 óta változatlan –, ezért a helyi tanács anyagi támogatása mellett nagy segítséget jelent számukra a Háromszék az Egészségért Egyesület, melynek tizenegy kézdi-orbai­széki község a tagja, és azok lakosonként havonta 50 banival járulnak hozzá a kórház költségeinek a fedezéséhez. Ez évente mintegy 300 ezer lejt jelent. Ugyancsak jó hír – hangsúlyozta a kórház szóvivője –, hogy az utóbbi időben több fia­tal orvos érkezett a városi kórházba: dr. Kaucsár Roland személyében ortopéd szakorvost kaptak, az eddig egyedül tevékenykedő dr. Szabó István altató főorvos munkáját két orvos, dr. Borbáth Anikó és dr. Páll Zsuzsa segíti. Van szemész is – dr. Mágori Tünde –, bár ő jelenleg gyermeknevelési szabadságát tölti, a pszichiátrián dr. Dimény Edina dolgozik, dr. Dósa Edina rekuperációs szakorvosként tevékenykedik, dr. Májai Bruno a tébécérendelőben teljesít szolgálatot, és januárban érkezik egy diabetológus szakorvos is. Elhangzott: az utóbbi két-három évben több orvos érkezett a városi kórházba, mint ahányan akkor voltak, amikor dr. Kelemen András elkezdte kórházi tevékenységét.