Összefogás Felvidéken?

A felvidéki magyar politikai érdekképviseletek összefogását tűzte célul maga elé az Összefogás néven megalakult új politikai mozgalom, amelynek terveit tegnap pozsonyi sajtótájékoztatójukon ismertették az alapítók. A mozgalmat és annak céljait az alapítók közül ketten – Orosz Örs, a legnagyobb felvidéki magyar ifjúsági rendezvény, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője és Mózes Szabolcs, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója – mutatták be.

„A mozgalomnak alapvetően az a célja, hogy a többfelé hasadt felvidéki magyar közéletet megpróbálja egyesíteni, mert ez az egyetlen útja a közösségünk politikai sikerének” – mondta el Orosz Örs. Az okokról kifejtette: „nem fér bele négy olyan év”, amikor a felvidéki magyarság parlamenti képviselet nélkül marad.

Az Összefogás alapítói elmondták: a közös magyar érdekképviselet érdekében – a lehetséges partnereket keresve – az elmúlt napokban már megkezdték az egyeztetéseket a meghatározó felvidéki magyar politikai, társadalmi és civil szervezetekkel, ezeket a tárgyalásokat a következő napokban folytatják. Az Összefogás alapítói már elkezdték a mozgalmuk bejegyeztetéséhez szükséges tízezer aláírás összegyűjtését is.

Orosz Örs hangsúlyozta: az Össze­fogás nem dezintegráló mozgalom, vagyis nem tovább osztani, hanem összefogni akarja a felvidéki magyar politikai érdekképviseletet, amit az a vállalásuk is mutat, hogy amennyiben a felvidéki magyar társadalmon belül nem sikerül legalább 70–80 százalékos konszenzust kiépíteniük, nem indulnak el a választáson. „Ha nem járunk sikerrel, akkor nem fogunk elindulni” – szögezte le Orosz Örs. Az MTI kérdésére elmondta: a végső határidő november vége, ameddig a Szlovákiában jövő február végére kitűzött parlamenti választásokon indulni készülő politikai csoportosulásoknak le kell adniuk az általuk összeállított jelöltlistákat.

Bugár Bélával, a Most–Híd szlovák–magyar vegyes párt elnökével szemben így is elindulnak a választásokon, mivel pártja már deklarálta, hogy nem az összefogás híve, de – tette hozzá Orosz Örs – akivel lehetséges, össze akarnak fogni.

Az Összefogás alapítói kiemelték: „nem egy pártütő kezdeményezésről van szó”, vagyis a mozgalmukhoz csatlakozóktól nem várják el, hogy feladják párthovatartozásukat, hanem csak azt, hogy „teljes szívvel elköteleződjenek a felvidéki magyar közösség politikai egyesítése mellett”. Emellett azt gondolják, hogy van választói igény egyfajta megújhodásra is.

A múlt héten vált véglegessé, hogy nem vezetett eredményre a tisztán magyar felvidéki párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a szlovák–magyar vegyes párt, a Most–Híd között július végén indított tárgyalássorozat a választási együttműködés megteremtéséről. A Most–Híd elutasította, hogy koalícióban induljon az MKP-val a jövő évi parlamenti választásokon. Ezt a fejleményt az MKP elnöke, Menyhárt József rossz hírnek minősítette a felvidéki magyar közösség számára, és jelezte: mindent megtesznek azért, hogy a választáson megugorják az ötszázalékos küszöböt, és a civil szférát is be akarják vonni a közös magyar érdekképviselet megteremtésébe. A választási koalíció elutasítása a Most–Híd vezetésén belül sem volt egyértelmű döntés. A döntést többen ellenezték, köztük Nagy József, a vegyes párt korábbi EP-képviselője is, aki jelezte: a történtek után nem kíván indulni a Most–Híd listáján.