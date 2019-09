A Kossuth rádió tudósítója arról számolt be, hogy teljes a hírzárlat Brüsszelben a következő Európai Bizottság személyi összetételével kapcsolatban. A nevek már ismertek, de hivatalosan még egy testületi ülésen sem számoltak be megválasztásukról, ami nagy valószínűséggel egy darabig még így is marad. „Amint a csapat összeállt, a leendő elnök ismerteti a névsort a sajtó előtt és az Európai Parlamentben is. Addig semmilyen információt nem tesznek közzé, mert nem szeretnének tápot adni a találgatásoknak. A hivatalos jelölési folyamat még nem zárult le, és nem biztos, hogy valamennyi jelölt végül tagja lesz a következő biztosi kollégiumnak” – tájékoztatott a bizottság szóvivője, Mina Andreeva.