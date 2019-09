Bő egy hónapos szünet után Jászvásáron gyűl össze a Dunlop román ralibajnokság mezőnye, ahol pénteken és szombaton rendezik meg a küzdelemsorozat hatodik futamát. A viadalon ott lesz a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean is, akik a szebeni aszfaltot most murvára váltják, és jó szereplésükben ezúttal is reménykedünk.