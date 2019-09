Költözne és megújulna a Vásárhelyi Forgatag

Progamkínálatában és látogatottságában is igazán gazdag rendezvényt zárt a 7. Vásárhelyi Forgatag, idén mégis kevesebb pénzből és rosszabb körülmények között kellett szervezni a rendezvényt. A szervezők jövőre át szeretnék gondolni a Forgatag struktúráját, és el is szeretnék költöztetni annak központi helyszínét a rendezvényhez már nem méltó Ligetből.

Sajtótájékoztatón értékelték ki a Vásárhelyi Forgatag szervezői a tíznapos rendezvényt. A főszervező, Portik Vilmos elmondta, sokat hangoztatják, hogy a párkapcsolatokban a hetedik év szokott a mélypont lenni, s úgy tűnik, ez a rendezvény életében is igaznak bizonyult, ami miatt úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy vonalat húzzanak és újragondolják a rendezvény megvalósítását.

„Úgy indultunk, hogy egy Maros-parti falunapok szintjéről jutottunk el a Ligetbe, az első évi 150 programból mára 350 lett, a 170 ezer lejes költségvetésből idén 600 ezer, de volt már ennél több is az előző években. Az elmúlt egy évben azonban a rendezvény politikai meghurcolása rosszat tett, és az is, hogy soha ennyire későn nem tudtuk papíron rögzíteni, hol is lesz a rendezvényünk. De a tavalyi évhez képest 250 ezer lejjel kevesebb pénzből gazdálkodhattunk. Amikor eldöntöttük, hogy idén is tíznaposra tervezzük a Forgatagot, ezzel nem számoltunk. Akkorára nőtt a rendezvény, hogy a marosvásárhelyi Ligetben már nem tudjuk tovább méltóképpen megszervezni” – fogalmazott Portik Vilmos, hozzátéve, hogy a Liget küllemében nem megfelelő és szűkös is.

Igyekeztek úgy megszervezni az elmúlt tíz napot, hogy a forgatagozók semmit se érezzenek mindezekből, és hál’ istennek volt bőven részük jóból. Molnár Imola programigazgató szerint a legnagyobb és legpozitívabb visszajelzés, hogy tíz nap alatt telt ház volt szinte mindenütt. „Olyan mozgás és olyan forgás volt a városban, amely csak a Vásárhelyi Forgatagon érezhető minden évben” – fogalmazott. Kifejtette, a rendezvény nagy célja, hogy kimozdítsa a családokat, ez minden évben nagyon jól sikerült, idén is, hiszen mintegy harmincezren voltak kíváncsiak a Forgatag rendezvényeire.

A Szférán minden eddiginél többen voltak, majd a hét folyamán olyan minőségi programokat sikerült elhozni a városba, mint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása, a Gördülő Opera, Szarvas József vagy Szilágyi Enikő előadása, amelyek igazán emelték a rendezvény színvonalát. Ugyanakkor sikerült végre kicsalni a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniát is a Forgatag nagyszínpadára, amellyel a szervezők hároméves álma valósult meg. Olyan új helyszínekkel is bővült a Forgatag, mint a Közigazgatási Palota udvara, amelyet egy forgatagos délutánra a nagyközönség előtt is megnyitottak.

A szervezők elmondták, hogy az elkövetkező időszakban azt kell eldönteniük, hogyan és milyen irányba változtassanak a rendezvényen, hogy még szín­vonalasabb és zökkenőmentesebb legyen a Forgatag. Az mindenképpen bebizonyosodott, hogy jelmondatához hűen a Vásárhelyi Forgatag összeköt minden vásárhelyi embert.