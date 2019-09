A városvezetés fontosnak tartja a kovácstalálkozót, ezért is karolta fel, biztosított neki helyet a főtéren, ezért segít be a szervezésbe – mondta el Sztakics Éva alpolgármester. Kiemelve a rendezvény ötletgazdája, Nagy György szerepét, úgy fogalmazott: figyelemre méltó, hogy az olaszteleki kovácsmester milyen színvonalasan űzi a szakmát, és nagyon fontos, hogy e találkozók megszervezésére is odafigyel, hiszen ezek, azon túl, hogy egy kiveszőfélben levő hagyományos mesterséget mutatnak be, népnevelő hatásúak is, amennyiben megmutatják a különbséget az igazi kovácsoltvas és az ipari módon előállított szörnyűségek között.

A péntek délután kezdődő, vasárnap estig tartó rendezvény programját ismertetve Nagy György elmondta, az idei kovácstalálkozó különlegessége a szabadtéri harangöntés lesz, a felvidéki Slíz Robert hagyományos módon, agyagformában önti meg az egyedi harangot, a környezetéhez illő haranglábat Walfrid Huber nyugalmazott egyetemi tanár tervezte, az olaszteleki műhelyben készülő harangláb és a főtéren kiöntött harang felavatására mintegy két héttel a kovácstalálkozó után kerül sor.

Nagy György az érdeklődők figyelmébe ajánlotta még a szekérkerékre történő ráfhúzást is, ezt a Magyar Kovácsműves Céh elnöke, Takács Zoltán fogja bemutatni, de érdekesnek ígérkezik a damaszkolásos módszerrel készülő késpenge kovácsolása a főtéri látványműhelyben, és ismét itt lesz Magyarország egyetlen női kovácsa, Kajos Viktória, aki lópatkolást fog bemutatni. A rendezvény egyébként kivívta a szakma elismerését is, az idei kiadáson jelen lesz Európa egyetlen kovácsoltvassal foglalkozó szakkiadványának, a németországi Hephaistos magazinnak a főszerkesztője is, aki a folyóirat jövő hónapi számában beszámolót közöl a sepsiszentgyörgyi kovácstalálkozóról.