Kedden a helyszínen jártunk. A lakók panasza teljes mértékben jogos, hiszen a három kiásott gödör júliusi, és azóta nem történt semmi, a vízvezetéket nem cserélték ki, ezért értelemszerűen a gödröket sem tömték vissza. Imre Attila azt panaszolta el, hogy nyár elején csőtörés miatt felvette az ivóvíz a 2-es számú tömbház pincéjét. Ekkor értesítették a megyei vízszolgálató kézdivásárhelyi kirendeltségét a problémáról. A cég munkásai meg is érkeztek, több helyen is felásták az utcát, végül bilincset tettek a meghibásodott vezetékekre, de ez sem jelentett megoldást, mert továbbra is befolyt a víz a pincébe. Aztán megtalálták a hiba forrását, ami a Secuiana Rt. tömbházából származott. Jelenleg nem folyik be a pincébe a víz, de sötétben életveszélyes a közlekedés a kiásott gödrök környékén, nappal pedig a kisgyermekekre nézve jelentenek veszélyt ezek. A vízszolgálatótól és a város vezetőségétől az ott lakók eddig csak ígéreteket kaptak, valahogy mindig akadt a városban fontosabb munkálat, ezért a vezetékcserére a mai napig nem került sor.