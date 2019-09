Az amatőr néptáncegyüttesek tizenharmadik erdélyi seregszemléjét nevezhetnénk vándorrendezvénynek is, mert idén a Sepsiszentgyörgyön tartott gálaműsort megelőzően – amely minden korábbi néptánc-antológiának is a legfőbb mozzanata –, a bejutó együttesek több székelyföldi településen mutatkoznak be. Pénteken Kászonaltíz, Kézdiszentlélek, Kézdivásárhely és a Brassó megyei Négyfalu a házigazdája a rendezvénynek, szombaton a Tokos zenekar kíséri a gálaműsoron fellépő tizenegy együttest, műsorvezető Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó.