Az intézmény tájékoztatása szerint eddig 449 452 sertést pusztítottak el. A fertőzést ugyanakkor 2046 vaddisznónál is kimutatták. Országos szinten eddig 1303 fertőzési gócot sikerült felszámolni, és keddig 9633 sertéstulajdonost kártalanítottak, nekik összesen 258,029 millió lej kártérítést fizettek. Az afrikai sertéspestis 2017. július 31-én jelent meg először Romániában, Szatmár megyében. (Agerpres)

HA VICC, HÁT ROSSZUL SÜL EL. Kedd este Kolozsváron, miközben egy nő haladt a gépjárművével a Honvéd (Dorobanților) úton, egy másik autóból két férfi egy fegyverrel megfenyegette őt, egyikük maszkot viselt. Ezúttal a rendőrség komolyan vette a nő bejelentését, és minden szolgálatot teljesítő járőrt ráállítottak a gépjármű megtalálására. Rövid időn belül sikerült is elfogni a két fiatalembert, a járművükben megtalálták a „halált nem okozó” pisztolyt, egy csuklyát és egyéb cuccokat, amiket nem részletezett a rendőrség. A két férfit a rendőrösre szállították, hogy kihallgassák őket, és megállapítsák, milyen címen indul eljárás ellenük. Utóbb a rendőrség 24 órára őrizetbe vette azt a férfit, aki a fegyverrel fenyegetőzött, míg a gépjármű sofőrjétől biológiai mintát vettek, ugyanis felmerült annak a gyanúja, hogy drog befolyása alatt vezetett. (Főtér)

ÚJABB BOTRÁNY AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN. A Jogi Forrásközpont nevű szervezet sokkoló képeket tett közzé a máramarosszigeti kórházban működő, fogyatékosok kezelésére szolgáló központról, illetve a pszichiátriai osztályról: a felvételek tanúsága szerint az intézményben embertelenül bánnak a páciensekkel. Előbbi helyszínen nyolc személyt 2,5 méter magas, plexiüveggel ellátott ketrecekben tartanak, három személyt pedig rongyokkal kötöztek az ágyukhoz. Az épület csatornarendszere meghibásodott, a csatorna tartalma az épület mögött az udvarra ömlik, ami szörnyű bűzt okoz. Az intézményben nincs az ott kezeltek ellátására szakosodott személyzet, csupán egy asszisztens és három ápoló foglalkozik a 30 ápolttal. A férfi pszichiátrián is problémás a tisztaság, túlzsúfoltak a kórtermek, ott is hiányos az orvosi személyzet, az ápoltak bármikor kárt tehetnek önmagukban vagy másokban. A helyzetre a figyelmet felhívó szervezetek szerint a betegekkel való bánásmód az összes, Románia által aláírt nemzetközi emberjogi egyezményt megsérti. Sorina Pintea egészségügyi miniszter közölte: az egészségügyi igazgatóság vizsgálatot indított az ügyben és maga is ellátogat a helyszínre. (Főtér)