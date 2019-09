Elérték céljukat a hongkongi tüntetők

Korábban csak sajtóértesülésekből lehetett olvasni, de most a hongkongi kormányzó Carrie Lam is bejelentette videóüzenetében, hogy visszavonják a kiadatási törvényt, amely miatt június óta hatalmas tömegtüntetések zajlanak a városban – írja a Washington Post.

A tüntetések egyre durvábbak lettek, előkerültek a fegyverek is, legutóbb a rendőrség a helyi metrót is megállította, hogy ütlegelje a tüntetés metrón távozó résztvevőit. A Kínán belül autonóm területként működő Hongkongban élő emberek azért tiltakoztak, mert az új törvény megengedte volna, hogy kiadjanak hongkongiakat a szárazföldi Kínának, és az ottani jogrendszer szerint vonják őket felelősségre. Ez kétmilliós tüntetéseket eredményezett, amelyek azután is folytatódtak, hogy Lam felfüggesztette a törvényt júniusban.