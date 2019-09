Szerda este, a Ferrari fennállásának 90. évfordulóját ünneplő városi eseményen hivatalosan is bejelentették, az Olasz Nagydíj további öt évig biztosan a királykategória versenynaptárában marad.

A télen újra felmerült, hogy ismét bizonytalanná válhat a monzai verseny sorsa, ezek a pletykák azonban hamar elültek, és helyüket olyan híresztelések vették át, melyek szerint a versenynaptár egyik legikonikusabb helyszíne még évekig a menetrend része marad.

A Ferrari fennállásának 90. évfordulóját ünneplő eseményen a vörösök korábbi és jelenlegi versenyzői, valamint ifjú akadémistái mellett a sportág vezetői is tiszteletüket tették. Megjelent a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) első embere, Jean Todt, és a Forma–1 ügyvezetője, Chase Carey is, valamint az olasz autóklubot irányító Angelo Sticchi Damiani (aki az elmúlt időszakban folyamatosan a futam megmentése mellett kampányolt). Igazi tapsvihar közepette ő lehetett az, aki bejelentette: Monza marad.

Az új szerződésről részleteket egyelőre nem közöltek, azt viszont már tudni lehet, hogy az Olasz Nagydíj és Monza 2024-ig egészen biztosan a Forma–1 versenynaptárának része marad, a helyszín sorsa tehát ezúttal hosszabb távon biztosított.

Ami a hosszabbítási folyamatot illeti, mindkét fél többször kiemelte, szeretné folytatni az együttműködést (Monza részéről korábban olyan kijelentések is érkeztek, hogy megfelelő anyagi támogatás esetén egy komolyabb felújításba is belevágnak), az egyezkedés tehát elsősorban pénzügyi jellegű volt, de szerencsére ebben is sikerült megegyezni.