Az osztrák versenyző ezt egy rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, amelyet hazája televíziója élőben közvetített. A technikai számokban jeleskedő síző 2014-ben a téli olimpián műlesiklásban ezüstérmes, tavaly Pjongcsangban pedig kombinációban és óriás-műlesiklásban aranyérmes lett. Emellett hétszeres világbajnok, és a legutóbbi nyolc évben ő nyerte az összetett világkupát is. Karrierje során 68 világkupafutamon diadalmaskodott. A 30 éves sportolónak tavaly született meg a kisfia, és a továbbiakban a családjára szeretne összpontosítani. „Mindig is akkor akartam vissza­vonulni, amikor még tudok versenyeket nyerni. Nem akartam átélni hanyatlást. Két hete hoztam meg a döntést. A gyerekemmel akarok focizni, motorozni, kirándulni a hegyekben” – nyilatkozta az osztrák televíziónak.