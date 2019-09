Bábos időutazás a pulzArton

A pulzArt a korábbi évekhez hasonlóan idén is igyekszik a legfiatalabb generációk számára is minőségi programlehetőségeket biztosítani. Ilyen lesz a fesztivál ideje alatt háromszor is megtekinthető A repülés története című bábelőadás. A MárkusZínház felnőttek és gyerekek számára egya­ránt élményszerű produkcióját szeptember 21-én 17 órától és 19.30-tól Sepsiszentgyörgyön a Cimborák bábstúdióban, másnap 18 órától pedig a Tamási Áron Színház kamaratermében játsszák.