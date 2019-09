Az utca hangja

Nem is az összeg bosszant annyira, hanem a tény. Ha egyszer nem voltunk otthon, hogy tegyünk ki szemetet? De amúgy is kevés műanyagot termelünk... Bementem az irodába panaszt tenni, maga az igazgató úr felesége fogadott, és elmondta, hogy a cégnél előre be kell jelenteni, ha elutazunk. Mintha bűnöző lennék, akinek a mozgásáról tudniuk kell a hivataloknak. Ne tegyem ki a kapura, hogy nem vagyunk itthon, szabad a vásár a tolvajoknak? Mi köze hozzá a Tegának vagy bárkinek, hogy mikor hol járok? Ráadásul ez egy be nem tervezett, váratlan eltávozás volt, ha akartam volna, akkor sem tudtam volna előre értesíteni róla a szemétgyűjtőket.

N. K., Sepsiszentgyörgy. A nagyobb üzletekben, áruházakban már gyakorlattá vált az áruk megtévesztő címkézése. Mostanában azzal „szórakozunk”, hogy a pénztárnál árgus szemekkel figyeljük a beolvasott összegeket: ugyanazok-e, mint amit a polcokon kifüggesztettek. Hát nem! A pénztárgépben más ár szerepel, nyilván nagyobb. És ez nem csupán a multinacionális bevásárlóhelyeken fordul elő, hanem hazai cégeknél is!

Id. JÁGER ÁRPÁD, Felsőrákos. A mai román társadalomra a bizonytalanság jellemző, amit az államfőválasztás módja is növel. A tisztséget csakis valamelyik párt jelöltje fogja megnyerni – hogy legyen ebből olyan elnök, aki ezt a tönkretett, kifosztott országot kivezesse a gazdasági káoszból, ahol a korrupció az úr? Egy visszatérő, múltbéli rendszer uralma alatt élünk, és az RMDSZ megalkuvó politikája is hozzájárult ehhez. Hiába bizonygatják, hogy ott kell legyünk, amikor rólunk döntenek, ha nem teszik fel azt az egyszerű kérdést, hogy mit és miért akarnak velünk. Az úzvölgyi temető meggyalázásáról is tudtak, de csak utólag kezdtek tiltakozni, ahogy más, ellenünk elkövetett visszaélések esetében is utólag magyarázkodtak ki. Ennek ellenére úgy vélem, hogy magyar elnökjelöltre szükségünk van, mert jelzi, hogy létezünk, és nem lehet minket leírni. Másképp semmi esélyünk a többségi nemzettel szemben, ahova Iohannis is tartozik. Neki a szászságát kellene vállalnia, de megtagadta eredetét, és románabb lett a románoknál...

G. Z., Sepsiszentgyörgy. Már ősz van, és az idén egy méternyi új biciklisávval sem gyarapodott városunk. Sőt, ami van, az is nehezen használható. Kérjük a városvezetést, hogy legalább a meglévő sávokat festesse újra, ahol pedig a fák lombja lenőtt, vágassa le, hogy ne verje ki a kerékpározók szemét!